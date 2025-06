Els alumnes del curs del PFI-PTT de la Seu reben els diplomes acreditatius com a auxiliars d’activitats forestals

Els alumnes amb les autoritats urgellenques (Aj. la Seu)

La sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest dilluns l’acte de lliurament de diplomes dels alumnes que han seguit el curs d’auxiliar d’activitats forestals en el marc del Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) que organitza el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea d’Educació del Consistori urgellenc.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, de la tutora d’aquesta formació, Mercè Valls, així com també el coordinador de PFI, Rafa Castaño, i la directora d’IDAPA, Amàlia Sanz, han lliurat els diplomes a aquests nois i noies en reconeixement a la seva formació realitzada durant aquest curs 2024-2025. Els docents David Manzanera i David Noguera, i l’inspector d’Educació, Germán Tarròs, també han assistit en la cloenda d’aquest curs.

La tutora d’aquest PFI-PTT ha felicitat a aquests joves, els ha animat a seguir formant-se i ha valorat “molt positivament” aquest perfil professional que s’ha dut a terme per tercer curs consecutiu. Valls ha remarcat que “acabar aquest PFI-PTT permet als alumnes poder accedir a qualsevol CFGM que ofereixen el sistema educatiu”.

Per la seva part, Christina Moreno ha volgut remarcar en el seu discurs de final de curs que “comptar amb recursos com els PTT ens apropa a donar una resposta real a la diversitat de moments vitals, interessos, estils d’aprenentatge, ja que el sistema educatiu ha de ser ampli, tant com sigui possible, per a donar oportunitats, per a potenciar capacitats i habilitats i, per a cuidar i empoderar l’autoconcepte i l’autoestima de cada alumne”.

La regidora d’Educació ha afegit al respecte que “és molt important que ens reinventem dia a dia per a no deixar a ningú enrere i per a enfocar-nos en el que és realment prioritari en el procés d’ensenyament-aprenentatge, la persona a qui acompanyem”. Christina Moreno ha reblat que el perfil professional dels PTT “és rellevant, però hi ha una part de treball, menys visible, que el fa un recurs realment poderós i és precisament, aquest acompanyament, compromís i sensibilitat especial cap a l’alumnat”.

L’acte de lliurament de diplomes ha finalitzat amb la projecció de fotos que, de manera resumida, s’ha volgut donar a conèixer parts dels projectes treballats per aquests nois i noies que han finalitzat aquest PTT.

Dels 16 alumnes que van iniciar el curs d’auxiliar d’activitats forestals, 15 l’han finalitzat. D’aquesta quinzena de nois i noies, un 80% ja s’ha matriculat a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM).

El professorat d’aquest PTT ha estat format per Mercè Valls, tutora, i els docents David Manzanera i David Noguera, així com tècnics de la Fundació Integra Pirineus, mentre que el Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de la Seu, i altres ajuntaments i empreses del territori han acollit les pràctiques de l’alumnat.





Auxiliar en activitats forestals

El perfil d’auxiliar en activitats forestals consisteix a realitzar operacions auxiliars necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

El curs té una durada d’un curs acadèmic sencer, és a dir, 1.000 hores en total. La part teòrica d’aquesta formació es realitza a les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell, mentre que la part de formació pràctica es duu a terme en diferents espais naturals del municipi com ara el Pla de les Forques.

Aquest PFI-PTT és un projecte de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i la col·laboració d’Integra Pirineus.

El PFI-PTT s’adreça a joves, entre 16 i 21 anys, que no hagin aprovat l’ESO.