L’alumnat de 3r d’ESO de l’INS La Valira ha presentat aquest dijous l’aplicació per a dispositius mòbils CLIMOMETER, a la Sala Immaculada de la Seu d’Urgell. Aquesta app és el producte final del projecte interdisciplinari que han realitzat els nois i les noies de segon cicle de l’ESO durant les dues últimes setmanes de desembre. El repte que se’ls va plantejar va ser crear una aplicació amb la plataforma App inventor per poder donar a conèixer el problema mediambiental que està vivint el nostre poble, la nostra comarca, el nostre país i el nostre planeta en general.

El projecte de crear una app ha estat dissenyat per l’equip docent de 3r d’ESO. La nostra intenció era crear un projecte interdisciplinari relacionat amb el canvi climàtic. Aquesta activitat d’aprenentatge té un caràcter bàsicament competencial; de fet, les dues competències que s’avaluen a l’ESO (la competència digital i la competència d’autonomia personal) són totalment presents en aquest projecte.

A més a més, de tots aquests objectius pedagògics, CLIMOMETER té una doble finalitat: posar a la venda aquesta aplicació a Play Store per tal de recaptar diners pel viatge de 4t d’ESO i també tenim com a objectiu presentar el treball als Premis EcoInnovación, de la Fundación Educativa Endesa.

Per altra banda, val a dir que l’alumnat s’ha organitzat en grups de treball cooperatiu. Hi ha diversos grups d’experts que treballen aspectes diferents: equips de redactors, equips de gravació, equips d’il·lustradors, equips d’edició de vídeo, equips de programadors, equips de difusió i el grup de Big Data.

Un cop feta la feina d’equip, s’ha posat en comú i s’ha creat l’aplicació. De fet, els nois i les noies han funcionat com una petita empresa, dividida en departaments d’experts, on cadascú havia de fer unes feines determinades i havia de saber compartir-les amb els companys i companyes per tal d’arribar al producte final. Tot aquest engranatge ha funcionat amb eficàcia i ha donat com a resultat final l’aplicació CLIMOMETER.