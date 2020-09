Els alcaldes de l’Alt Urgell veuen en la manca d’habitatges de lloguer un obstacle per al repoblament

La reunió del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell, celebrat aquest dimecres a la Seu d’Urgell, ha dedicat una part important del seu temps a debatre les mesures que des dels ajuntaments es poden aplicar per solucionar l’escassetat d’habitatges de lloguer a la comarca. En els darrers mesos, aquest problema ha aflorat d’una manera més evident en constatar que persones i famílies disposades a traslladar-se a viure a l’Alt Urgell s’han trobat amb enormes dificultats per trobar pisos o cases per llogar. Es dona la paradoxa que d’habitatges buits sí que n’hi ha, però que molts pocs estan en el mercat de lloguer, ja sigui perquè són inhabitables pel seu mal estat de conservació o simplement perquè els propietaris no els volen llogar.

Els alcaldes i alcaldesses han aprovat la proposta que ha posat sobre la taula la presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, en el sentit que cada ajuntament elabori un inventari d’habitatges buits del municipi. “Abans d’emprendre qualsevol acció hem de tenir una radiografia, el més detallada possible, de l’estat de la situació”, ha exposat Lladós. Un dels ajuntaments que ja ha fet aquesta feina és el de Peramola. La seva alcaldessa, Gemma Orrit, ha explicat que han recomptat una vintena d’habitatges vuits però que, un cop han parlat amb els propietaris, només quatre d’ells s’han mostrar oberts a posar-los a lloguer. El cas de Josa i Tuixent és molt similar, tal com ha explicat la seva alcaldessa, Marta Poch.

La manca d’habitatge de lloguer als pobles de l’Alt Urgell preocupa també els alcaldes i les alcaldesses davant la perspectiva de poder-se acollir al projecte Viure a Rural, que té com a finalitat el repoblament del món rural a Catalunya, el qual ha estat exposat per la gerent del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font. “Si no podem oferir habitatge, difícilment podrem entrar en el programa”, s’ha constatat a la reunió. Per la seva part, el director de l’Institut per al Desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, s’ha sumat a aquesta preocupació, comuna a la major part del territori, i ha avançat que des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’ha començat a treballar per trobar-hi vies de solució.