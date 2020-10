Els ajuts per l’habitatge de lloguer 2021 incrementen el pressupost un 10%

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha presentat aquest dilluns la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer per a l’any 2021, que estarà oberta des del dilluns 19 d’octubre fins al divendres 20 de novembre del 2020, ambdós dies inclosos. Els ajuts compten amb una dotació pressupostària de 2.211.869,22 euros, una xifra que representa un increment d’un 10% en comparació amb la convocatòria de l’any anterior.

En aquest sentit, Filloy ha posat en relleu que “totes aquelles persones i famílies que estan en una situació en la qual els seus ingressos es corresponen als requeriments dels ajuts, o que la seva situació patrimonial o familiar estigui recollida dins del programa, són persones que no estan en absolut descobertes”. “Aquestes llars es poden adreçar al programa d’ajuts”, ha afegit, i ha recordat que el 2020 s’hi van beneficiar 1.072 llars.

Precisament, el ministre ha assenyalat que en la convocatòria del 2021 s’ha inclòs com a novetat que no serà motiu desfavorable superar la renda màxima de lloguer establerta a la convocatòria quan aquest sigui l’únic requisit que no es compleix. L’import de l’ajut, en aquests casos, es calcularà d’acord a la renda màxima de lloguer publicada. Alhora, també s’incrementa en un 5% l’import màxim de la renda mensual del lloguer en els barems per accedir a l’ajut segons el preu del lloguer i els convivents, ampliant l’abast del programa a més ciutadania.

Els impresos de sol·licitud estan disponibles a les oficines de tràmits dels comuns i del Govern, i a les pàgines web www.aferssocials.ad i www.tramits.ad.

Víctor Filloy ha recordat que la població pot adreçar les seves consultes, dubtes o demanar informació relativa a l’habitatge a l’Oficina de l’Habitatge, trucant al telèfon +376 727133 o a l’adreça de correu electrònic habitatge@govern.ad. L’Oficina està ubicada a l’edifici de Casa Motxilla, a la Placeta Sant Esteve d’Andorra la Vella. Els ciutadans també poden dirigir-se al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut trucant al telèfon +376 874800.