El 53% dels diners va ser per a estudiants de l’ensenyament no superior i el 47% restant, per a l’ensenyament universitari. Les ajudes més sol·licitades són per a menjador escolar, material, residència i matrícula. L’import mitjà dels ajuts va ser de 574 euros i de les prop de 1.900 sol·licituds se’n van atorgar 1.600.