Els Agents Rurals han aixecat més de 300 denúncies des que es va decretar l’estat d’alarma

Els Agents Rurals han fet més de 2.600 inspeccions i aixecat més de 300 denúncies per incompliment de les restriccions de mobilitat imposades pel decret d’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19. Així ho ha donat a conèixer la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, durant la compareixença que ha fet aquest divendres a la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya que s’ha fet per via telemàtica

El cos rural, gràcies a la col·laboració amb el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals, també ha desinfectat i netejat carrers dels municipis que ho han demanat, com per exemple, els de la Seu d’Urgell o Sort. A més a més, ha dut a terme més de 340 acompanyaments a professionals del sector primari dels municipis de la Vall d’Òdena, per accedir a les seves explotacions.

Segons ha manifestat Jordà, els Agents Rurals des del primer dia han estat al “peu del canó” custodiant l’entorn natural i procurant que es compleixi “estrictament” el confinament decretat pel Govern i, sobretot, donant un cop de mà, no només als petits municipis sinó també al sector primari i altres municipis no tan petits que han estat severament afectats pel coronavirus.

El Pla de Contingència del Cos d’Agents Rurals estableix que el 99% del personal treballa presencialment, en règim de torns adequats per garantir la millor prestació del servei possible. Per això, les 38 àrees bàsiques i centres de comandament del cos estan oberts. Només un 1% de les 547 persones adscrites al cos està fent teletreball.