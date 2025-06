Els Agents Rurals denuncien dues persones al Pallars Sobirà per fotografiar il·legalment el gall fer

Equip fotogràfic comissat a un home que captava imatges sense permís al gall fer, al Pallars Sobirà (Foto: Agents Rurals)

Els Agents Rurals han denunciat dues persones al Pallars Sobirà per fotografiar il·legalment el gall fer. Aquesta espècie protegida, en perill d’extinció, és extremadament sensible a la presència humana. Prendre’n imatges i altres activitats no permeses que la pertorbin pot comportar sancions d’entre 3.000 i 200.000 euros.

La primera denúncia s’ha interposat a una persona que pernoctava camuflada a la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al terme municipal d’Esterri d’Àneu amb diversos equips de fotografia. La investigació ha permès també detectar i denunciar-la per altres activitats il·legals de captació d’imatges a d’altres espècies amenaçades del Pirineu.

La segona persona denunciada s’ha localitzat al terme municipal d’Alins, dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Es tracta d’un fotògraf professional que ja havia estat identificat i denunciat amb anterioritat, després de captar imatges similars que després difonia per les xarxes socials.





Regressió “alarmant”

El gall fer està inclòs dins del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya com a espècie en perill d’extinció, i els Agents Rurals alerten d’una regressió “alarmant” d’exemplars. D’entre els factors d’amenaça apareix l’activitat humana i la generalització d’activitats d’oci.

El gall fer és altament sensible a la presència humana. La detecció de persones provoca l’abandonament immediat de la zona i la interrupció de conductes clau com el cant, que pot impedir la còpula, especialment perquè les femelles només són receptives durant dos o tres dies. Si les pertorbacions són freqüents, la reproducció pot veure’s greument compromesa, i es pot reduir dràsticament la productivitat de l’espècie.





Dispositiu de vigilància durant tot l’any

El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme dels Agents Rurals manté actiu un dispositiu de vigilància i protecció del gall fer durant tot l’any, que s’intensifica en els períodes més sensibles per a l’espècie, com l’època reproductora i la hivernal.

El cos alerta que en els darrers anys s’ha observat un increment “preocupant” del nombre de persones que accedeixen a les seves zones de cant. Aquest augment sovint està vinculat a la difusió d’imatges a les xarxes socials que, “tot i semblar inofensives, poden generar un fort efecte crida”.