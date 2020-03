La darrera hora d’afectats per coronavirus dona un total de 74 afectats, 21 més que ahir, a més d’un altre que ja s’ha curat. D’aquests, 24 són sanitaris, 6 més que els registrats fins al dia d’ahir

Val a dir que 12 dels afectats estan ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. En aquest centre 10 pacients estan a planta i 2 a la UCI que estan en estst greu. En el seu domicili hi romanen 60 afectats a més dels dos altres que resten al centre sociosanitari El Cedre.

Pel que fa al total de persones confinades per haver estat en contacte amb algun afectat no s’ha especificat la quantitat total, però el ministre Martínez Benazet ha assenyalat que son uns quants centenars.

Aquestes dades han estat facilitades mitjançant videoconferència des de casa seva pel ministre de Sanitat Joan Martínez Benazet, on està confinat per haver estat en contacte divendres passat amb una persona que ha donat positiu. ha assegurat però que es troba en perfecte estat de salut.

Retiada de les restriccions d’alcohol i tabac

El ministre Portaveu Eric Jover ha assenyalat en la roda de premsa d’aquest vespre que s’ha retirat la prohibició de venda de tabac i alcohol als turistes i la restricció als nacionals i residents donat que les persones foranes tenen ja importants restriccions per poder-se desplaçar fins a Andorra i ja no es considera un efecte crida que podria provocar més mobilitat.

D’altra banda s’ha informat que s’ha cessat l’activitat als centres de triatge de residus amb l’objectiu de protegir al màxim al personal d’aquestes instal·lacions. En aquest sentit Jover ha indicat que els cartons i els plàstics es portaran directament al Centre de Tractament de Residus. S’ha insistit però en no perdre el costum de reciclar els residus malgrat aquests dies no funcioni el centre de triatge.

Mascaretes casolanes no recomanables

Pel que fa altres dades, el portaveu ha aportat que, comparat amb un dia del mes de gener, el transport públic ha disminuït entre un 80 i un 92%.

El número d’informació 188 ha rebut avui 900 trucades, assolint un total de 6.865 des de la posada en funcionament del servei. D’aquestes trucades 138 han estat derivades als inspectors de treball. Així mateix s’ha indicat que moltes d’aquestes trucades s’han efectuat per una mobilització ciutadana per a la confecció casolana de mascaretes. El ministre ha indicat que no és gens recomanable ja que, en no estar homologades, poden donar una falta sensació de seguretat i provocar alguna infecció.

Un altre grup de qüestions que s’han efectuat al telèfon 188 han estat de persones que demanen pel què han de fer en cas de ser acomidats. En aquest sentit Jover ha indicat que s’ha de contactar amb el Departament de Treball per verificar si s’ha fet correctament.

2 noves actes a empreses obertes

Finalment s’ha indicat que en el dia d’avui s’han obert dues noves actes a empreses que, havent d’estar tancades, han continuat amb la seva activitat sense fer cas de les instruccions del Decret de tancament.