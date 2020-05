Els advocats demanen que es permeti el retorn a l’activitat de l’Administració de Justícia

“L’article 8 de la Constitució reconeix el dret a la vida i a la integritat física de les persones com un dret fonamental. L’article 30 de la Constitució reconeix el dret a la protecció de la salut. L’article 10 de la Constitució reconeix el dret a la jurisdicció, a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, i a un judici de durada raonable com a drets fonamentals”, cita el Col·legi d’Advocats d’Andorra en un comunicat per argumentar que “aquest dret és el principal instrument per garantir la resta de drets fonamentals” i demanar que es permeti el retorn a l’activitat de l’Administració de Justícia.

Així, el col·lectiu exposa que s’entenen les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de coronavirus però, per les lleis aprovades de mesures urgents, des del 14 de març per a l’Administració de Justícia es consideren dies no hàbils i només s’han realitzat procediments considerats preferents i urgents. “És a dir que, amb excepció de les actuacions més urgents, ens trobem des del 14 de març del 2020 en una situació que comporta de fet la limitació temporal dels drets reconeguts a l’article 10 de la nostra Constitució“.

En aquest sentit, el Col·legi d’Advocats explica que “de la informació lliurada pel Govern d’Andorra sobre el desenvolupament de la pandèmia durant tot aquest període de temps se’n deriva, que els casos de persones que han patit la infecció o malaltia per Sars-Cov-2 han disminuït notablement, i que en breu es podrà tenir un coneixement força precís d’aquelles persones que han patit o pateixen la infecció o la malaltia per Sars-Cov-2. En altres termes, ja no ens trobem en un moment crític de la crisi, sinó més aviat en una fase de normalització progressiva”. A més, agafen l’exemple de l’administració general i de les comunals, que “han reprès en bona part la seva activitat” i els despatxos professionals ja van poder reprendre l’activitat el passat dilluns.

“En aquestes noves circumstàncies, el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra entén que la limitació temporal dels drets fonamentals de l’article 10 de la Constitució, i la conseqüent paralització de l’activitat de l’Administració de Justícia, almenys en la forma que s’estableix a les referides lleis, ha deixat de tenir justificació. La ponderació de drets en les noves circumstàncies comporta que les limitacions que es puguin establir en relació al dret a la jurisdicció, per fer-lo compatible de forma raonable amb altres drets, hagin de ser en base a mesures menys dràstiques. Per aquests motius, instem el Consell Superior de la justícia i el Govern perquè en els millors terminis promoguin les actuacions que siguin necessàries en ordre a cessar el període considerat com a dies no hàbils a efectes processals i permetin reprendre progressivament l’activitat ordinària de l’Administració de Justícia”, exposa el comunicat.

De tota manera, entenen que s’hauran d’adoptar “noves mesures preventives” per compatibilitzar l’exercici del dret a la jurisdicció “amb la lluita contra el SARSCOV-20 i el dret a la vida, la integritat física i la protecció de la salut de les persones”, pel que el col·lectiu expressa el compromís de col·laboració en la implementació de les mesures preventives escaients.