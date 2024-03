Els abonats de Tot Nòrdic d’aquesta temporada tindran el passi gratuït l’hivern vinent

Refugi de la Basseta, a Sant Joan de l’Erm (Foto: RàdioSeu)

Els abonats de Tot Nòrdic d’aquesta temporada 2023-2024 podran gaudir d’accés gratuït a les estacions que en formen part aquest hivern vinent, la campanya 2024-2025. Així ho ha anunciat la Mancomunitat per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic, que vol premiar així la fidelitat dels aficionats més habituals, després d’uns mesos en què les condicions de neu han estat les més complicades dels darrers anys.

En un comunicat publicat aquesta setmana, Tot Nòrdic ha explicat que aquests dies tanquen “un hivern en què la neu ha arribat massa tard” i en el qual “malgrat l’esforç de les estacions per a mantenir les zones innivades en bones condicions, aquestes han estat insuficients per a esquiar bona part de la temporada”. Tanmateix, les set estacions que en formen part han volgut “valorar la fidelitat dels compradors del forfet de temporada” i per això els proposen una compensació, que consisteix en el fet que el forfet de temporada 23-24 serà vàlid a tots els complexos de la Mancomunitat per a la pròxima temporada 24-25.

Sobre com s’aplicarà, l’ens ha explicat que els abonats actuals podran fer servir el mateix passi d’enguany, perquè “no se’n farà cap de nou” per a aquests aficionats, i matisen que aquesta compensació no donarà dret a cap avantatge afegit, com poden ser els descomptes o forfets gratuïts a d’altres estacions del Pirineu, ja siguin de fons o d’alpí.

Tot i això, des de Tot Nòrdic han puntualitzat que els abonats actuals que vulguin adquirir novament el forfet de temporada amb els avantatges i descomptes habituals també tindran l’opció de fer-ho i que, si trien aquesta opció, gaudiran d’un descompte del 40% si el compren abans del del 27 d’octubre de 2024. En aquest cas, el preu que hauran de pagar serà de només 96 euros (48 euros per als qui tinguin accés al preu reduït). La compra s’haurà de fer a la mateixa estació on es va adquirir el forfet la temporada 23-24.