Elles lluiten el dia a dia

Roser Rodríguez Jerez

Aquest escrit el dedico a totes aquestes dones que han patit un càncer de mama, tinguin l’edat que tinguin. Personalment, he tingut algunes amigues que l’han patit i les he pogut seguir en seu dia a dia, durant alguns anys de la seva malaltia.

Hi ha diversos signes i símptomes als que s’ha d’estar alerta. Els més habituals són: un nòdul o bony palpable a la mama, que normalment no provoca dolor. És el símptoma més habitual. Canvis en la forma o mida de les mames o mobilitat asimètrica d’aquestes en elevar els braços. Dolor a qualsevol part del pit encara que, generalment, aquest no és un símptoma característic en una fase inicial del càncer de mama, si es produeix, cal consultar-ho urgentment amb el metge.

El càncer de mama, a més, té un impacte en la pròpia identitat, l’autoconcepte i l’autoestima, pels canvis que genera a la imatge corporal, afectant a més el rol femení, social, maternal, sexual i que ocasiona diferents emocions, generant alteracions en les relacions socials.

El tractament adequat per a cada dona depèn de factors molt diversos, com ara la seva edat, el tipus de càncer, l’estat en què es troben. És molt important, sobretot, motivar-les i evitar les persones conflictives o aclaparadores, que li puguin generar desgast físic o espiritual. El càncer és una malaltia que no coneix límits, no discrimina:

No li importa qui ets.

Tant se val quant tinguis.

No importa com siguis de forta.

Tant se val l’estimada que siguis.

I ho fa amb un somriure a la cara.

Se’l pot arribar a vèncer.

En els moments més foscos s’ha d’intentar tenir esperança, lluitar i tenir ganes de viure.

Per a totes les dones que l’han patit o el pateixen, el meu més sincer reconeixement. Lluitadores!