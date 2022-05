Electrificació ja! Per Francesc Mauri

Aquesta és la paraula fonamental dels pròxims anys i dècades que ja ha començat a caminar de forma ferma però, encara clarament insuficient. El diumenge dia 3 d’abril, enmig de temperatures especialment baixes a l’abril, rècord en molts casos, en Gustau Liz, incansable col·laborador des de Ciutadella, Menorca, em feia arribar amb il·lusió la fotografia de les 8 plaques solars instal·lades al terrat del bloc al centre de la població del ponent menorquí.

Una segona i tercera fotografia corresponia als dos splits d’aire amb els quals feia anar la calefacció en aquell moment. Tot i ser abril, la temperatura exterior d’hivern l’obligava a funcionar per garantir el confort a casa. La quarta imatge mostrava tres columnes gràfiques de la seva app de control de la instal·lació al mòbil i em deia “paga es sol”.

Generació fotovoltaica: 2,89 kW

Consum Total: 2,25 kW

Injecció Xarxa: 0,64 kW

Efectivament, l’electrificació és imprescindible per infinitat de motius. El primer és que la UE prohibirà el gas el 2035 en edificis nous i rehabilitacions – la ciutat de Nova York ho farà el gener de 2023 -. Un altre és que només gastant electricitat podem fer autoconsum en més o menys quantitat. L’electricitat la podem fabricar cada cop més amb renovables. És a dir, amb producte km 0 i no pas que vingui el gas des de Rússia, Algèria o els EUA o el petroli de Nigèria, Aràbia Saudita o Veneçuela, per exemple.

A més a més, si encara no tenim o és molt complicat tenir plaques solars, senzillament podem demanar a la nostra comercialitzadora de llum – a qui paguem la factura – que volem energia verda a casa, és a dir, fabricada des de l’origen amb aigua dels pantans, vent dels molins o sol de les plaques. No canvia res i en comptes de classe G – la comercialitzadora més habitual a Catalunya – tindrem classe A.

Us poso l’exemple de casa meva. Electrificada al 100%. Factura energètica total de casa pagada a una comercialitzadora classe A de 237 euros al gener. Això comprèn 3.000 km de cotxe el mes de febrer – uns 40.000 km/any amb cotxe 4 places de 200 km d’autonomia real -, calefacció de dos pisos – habitatge més feina de la meva dona – al centre de Terrassa amb 22° constants les 24 hores del dia. Quatre persones amb aigua calenta, cuina diària, etc. Si estigués fent funcionar el cotxe amb gasoil i la calefacció amb gas hauria pagat uns 800 euros i sense possibilitat d’autoconsum en un futur. En aquest sentit, espero que en 1 any a la comunitat posem 59 plaques solars cobrint tot el terrat i parcialment els tres celoberts. Cost, amb subvenció, que frega els 30.000 euros. Així cobrirem el 100% de l’electricitat de la comunitat, pàrquing – hi tinc a la plaça comunitària l’endoll de càrrega vehicle – i el 30% de l’electricitat dels veïns. Seran 1.400 euros d’inversió per veí. Només de bonificació IBI 50% a casa meva ja ho pago. 795 euros l’any 2022. Pagaré 400 euros l’any durant cinc anys i 25 anys de garantia total de la instal·lació, inclòs el rendiment de les plaques per sobre del 85%.

El càlcul és que tots els veïns, ens estalviarem uns 280.000 euros en aquests 25 anys.

Sincerament, no entenc que espera una part important de la societat asseguda al sofà i utilitzant arguments de cunyat per no fer números reals.