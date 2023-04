Eleccions Generals 2023: Col·legis electorals tancats amb una participació definitiva que frega el 67%. Comença el recompte

Urnes preparades a Andorra la Vella per a les eleccions generals (AndorraCapital/Arxiu)

Ni un segon més, a les 19 hores, en punt, han quedat tancades totes les portes dels 8 col·legis electorals del Principat. Fins a aquell moment o, el que és el mateix, a Andorra, en aquestes eleccions generals 2023 han votat un total de 20.057 persones, l’equivalent a un 66,95% del cens electoral. L’any 2019 van votar, arreu de les valls, el 68,32% dels que ho podien fer. Per tant, no s’ha incrementat la voluntat de vot.

Amb les seus electorals tancades, ara, començarà el recompte on, tothom, hi tindrà la vista posada. Les diferents candidatures ja fa dies que van escollir un “campament base” des d’on seguiran la nit i serà allà quan comprovaran si els resultats els són favorables o no. De tota manera, sembla força probable que, resultats a banda, el governar s’haurà de decidir a base de pactes.





Percentatge de participació final per parròquies:

– Canillo: 865 (72,14%) sobre un total de 1.199 electors. Un -0,34% que el 2019, on a les Eleccions Generals va votar el 72,48% dels electors.

– Encamp: 2.803 (64,57%) sobre un total de 4.341 electors. Un -1,39% que el 2019, on a les Eleccions Generals va votar el 65,96% dels electors..

– Ordino: 1.452 (76,30%) sobre un total de 1.903 electors. Un -1,62% que el 2019, on a les Eleccions Generals va votar el 77,92% dels electors.

– La Massana: 2.486 (71,37%) sobre un total de 3.483 electors. Un -2,35% que el 2019, on a les Eleccions Generals va votar el 73,72% dels electors..

– Andorra la Vella: 5.405 (62,17%) sobre un total de 8.693 electors. Un -0,72% que el 2019, on a les Eleccions Generals va votar el 62,89% dels electors.

– Sant Julià de Lòria: 3.024 (67,56%) sobre un total de 4.476 electors. Un -2,90% que el 2019, on a les Eleccions Generals va votar el 70,46% dels electors.

– Escaldes-Engordany: 4.022 (68,59%) sobre un total de 5.863 electors. Un -1,06% que el 2019, on a les Eleccions Generals va votar el 69,65% dels electors.