Eleccions Generals 2023: A punt de tancar portes amb un momentani 64,49% de participació a les 18 hores

El ministre portaveu del Govern en funcions, Cèsar Marquina, en la seva compareixença a les 17 hores (Govern d’Andorra)

Són minuts els que resten per a que els 8 col·legis electorals del Principat tanquin les seves portes i, per al més important, per a que s’obrin les urnes i es “descobreixin” les cartes d’una partida que hauran decidit els prop de 30.000 electors que tenien alguna cosa a dir en aquesta contesa. Evidentment, no seran tots els que s’hauran apropat a les urnes ja que la participació, a una hora del tancament, era del 64,49%. Això són 19.328 vots. Al 2019, a aquestes alçades, era del 65,49%, just un punt per sobre.

Fa una hora, el ministre de Finances i portaveu del Govern en funcions, Cèsar Marquina, compareixia per a donar les dades, a les 17 hores, quan la participació, llavors, era del 61,39% (-0,43% respecte al 2019). Marquina donava també els vots emesos per parròquies, a les 17 hores:

. Canillo: 770 (64,22%) sobre un total de 1.199 electors. En les Eleccions Generals del 2019 havia votat el 65,10% dels electors d’aquesta parròquia.

. Encamp: 2.556 (58,88%) sobre un total de 4.341 electors. En les Eleccions Generals del 2019 havia votat el 58,65% dels electors d’aquesta parròquia.

. Ordino: 1.329 (69,83%) sobre un total de 1.903 electors. En les Eleccions Generals del 2019 havia votat el 68,96% dels electors d’aquesta parròquia.

. La Massana: 2.316 (66,49%) sobre un total de 3.483 electors. En les Eleccions Generals del 2019 havia votat el 67,65% dels electors d’aquesta parròquia.

. Andorra la Vella: 4.966 (57,12%) sobre un total de 8.693 electors. En les Eleccions Generals del 2019 havia votat el 57,44% dels electors d’aquesta parròquia.

. Sant Julià de Lòria: 2.744 (61,30%) sobre un total de 4.476 electors. En les Eleccions Generals del 2019 havia votat el 63,36% dels electors d’aquesta parròquia.

. Escaldes-Engordany: 3.711 (63,29%) sobre un total de 5.863 electors. En les Eleccions Generals del 2019 havia votat el 63,32% dels electors d’aquesta parròquia.

Dades parroquials de les 17 hores.