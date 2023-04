AR+I ha creat una web per a seguir al moment els resultats de les eleccions generals 2023 (AR+I)

Circumscripció nacional: L’escrutini tot just acaba de començar, però ja hi ha les primeres dades. Amb el que es porta escrutat (8,54%), Demòcrates va clarament al davant, seguit de Concòrdia i, a continuació, l’aliança PS SDP +. Pel que fa a aquesta darrera formació, de moment, no són els resultats que espera.

AVANÇAMENT. SEGUIRÀ AMPLIACIÓ