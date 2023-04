Eleccions Generals 2023: 58,43% de participació a les 16 hores amb 17.512 votants

Una persona votant (Arxiu)

La jornada d’eleccions generals d’aquest diumenge, dia 2 d’abril, segueix avançant amb el degoteig de votants que van acudint als seus col·legis electorals. A les 15 hores eren 16.692 les persones que s’havien atansat fins a les urnes, la qual cosa, vol dir que s’arribava a un 55,69% de participació.

Amb les últimes dades ja de les 16 hores, el nombre de votants era de 17.512, sent la participació del 58,43%. Per a les 17 hores hi ha prevista una nova compareixença des del Govern per a informar de la darrera hora de les eleccions generals 2023. Poc després de les 13 hores ja ha intervingut el ministre de finances i portaveu en funcions, Cèsar Marquina, per a fer una primera anàlisi quant a la participació.