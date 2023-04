Eleccions Generals 2013: La participació a les 13 hores era del 47,26%

El ministre de Finances i portaveu del Govern en funcions, Cèsar Marquina (Govern d’Andorra)

Per a uns minuts després de les 13 hores hi havia programada una primera compareixença des del Govern per a informar sobre el desenvolupament d’aquestes eleccions generals 2023, en especial pel que fa a les dades de partició fins a aquella hora.

A les 13 hores havien votat 14. 165 persones arreu del Principat, el que equival a un 47,26% de l’electorat. Són xifres que sumen els sufragis presencial i els que es van emetre via batllia. Ha estat, el ministre de Finances i portaveu del Govern en funcions, Cèsar Marquina qui ha fet la compareixença, anunciant que al voltant de les 17 hores n’hi haurà una segona, també per a informar sobre la participació assolida fins a aquell moment.