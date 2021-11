El Workshop Ocupacional de la Seu arrenca amb les xerrades sobre el treball transfronterer a Andorra

Aquest divendres s’ha iniciat la primera jornada del 7è Workshop Ocupacional de la Seu d’Urgell que té com a objectiu unir empreses i persones candidates per millorar l’ocupació.

La sessió d’avui divendres, que ha tingut lloc a la sala Sant Domènec, s’ha iniciat amb l’acte de benvinguda cap a les persones inscrites en aquest workshop ocupacional, a càrrec de l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Josefina Lladós. Seguidament, han començat les xerrades informatives organitzades per l’ocasió. La primera, sobre gestions i tràmits per obtenir el permís de treball a Andorra, a càrrec de Rosa Maria Call, coordinadora d’Atenció al Ciutadà del Servei d’Immigració de Govern d’Andorra; la segona, sobre obligacions fiscals a Andorra (treball transfronterer), l’ha realitzat Joan Manuel Moreno, del Servei d’Ocupació de Govern d’Andorra; i la tercera xerrada informativa sobre obligacions fiscals a Espanya (treball transfronterer) ha anat a compte de Joan Estañol, de la Gestoria Estañol de la Seu d’Urgell. Aquestes xerrades s’han retransmès en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament de la Seu i es poden recuperar en aquesta mateixa plataforma.

La regidora de Treball Fronterer de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carme Espuga, que “enguany reprenem el contacte presencial entre empreses i persones demandants d’ocupació per tal de facilitar la contractació”. Espuga ha explicat que després d’aquesta primera jornada informativa el pròxim dilluns 22 de novembre tindran lloc les entrevistes presencials i la recollida de currículums al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), situat a la tercera planta del centre cultural Les Monges d ela Seu d’Urgell.

Al respecte d’aquesta segona jornada del Workshop Ocupacional, Espuga ha manifestat que “esperem que en surtin un gran volum de contractes laborals d’aquestes entrevistes”. La regidora de Treball Transfronterer ha avançat que s’han presentat unes 30 ofertes de treball de diferents sectors professionals i que a dia d’avui ja hi ha unes 90 persones inscrites com a demandants de feina.

Trobada entre empreses i demandants de feina

Així doncs, la segona jornada d’aquest 7è Workshop Ocupacional es realitzarà aquest pròxim dilluns 22 de novembre on tindrà lloc la trobada entre empreses i persones demandants d’ocupació, de deu matí a dues del migdia al CETAP.

Com en edicions anteriors hi participaran empreses de l’Alt Urgell, Cerdanya i el Principat d’Andorra amb l’objectiu d’afavorir la contractació de persones desocupades. Les empreses provenen de diversos sectors econòmics com l’hostaleria i el comerç, l’administració d’empreses i la informàtica, entre altres.

Les persones candidates que hi vulguin participar en aquestes entrevistes individuals s’han d’inscriure fins avui divendres a l’enllaç: http://ja.cat/workshop2021

El Workshop Ocupacional està organitzat conjuntament per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Consorci Alt Urgell Cerdanya amb el suport del Servei Català d’Ocupació i el Govern d’Andorra.