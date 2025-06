El waterpolo entra a les escoles amb el primer Open Escolar d’Andorra

L’entrenadora, Lídia Escoda (AndorraDifusió)

Aquest divendres, 13 de juny, a partir de les 18 hores, la piscina del Complex Sociocultural i Esportiu d’Encamp acollirà el primer Open Escolar de Waterpolo d’Andorra, una iniciativa de la Federació Andorrana de Natació (FAN) amb la col·laboració del Comú d’Encamp per a fomentar aquest esport entre els més joves i promoure valors com el treball en equip, l’esforç i la convivència.

La jornada comptarà amb la participació de dos equips de l’Escola Andorrana d’Encamp i un equip del Col·legi Sant Ermengol, que compartiran piscina amb diversos jugadors de la base dels WP Club Taurons d’Encamp, que ajudaran en l’organització, reforçaran els equips escolars i guiaran els participants dins l’aigua.

“Els nens tenen moltes ganes de participar”, assegura Lídia Escoda, entrenadora del club. “He estat a les escoles aquestes setmanes i he vist molt bona rebuda. Tots els jocs d’equip agraden, però si a més són dins l’aigua, encara més”.

Escoda remarca que l’activitat estarà plenament adaptada: “No farem el reglament exigent del waterpolo competitiu. Serà una jornada oberta, per a passar-ho bé i que tothom pugui participar, sigui quin sigui el seu nivell”. També destaca el paper integrador dels jugadors del club, que se sumaran als equips escolars per a ajudar i motivar: “Ells venen a ajudar, no a guanyar ni destacar. Volen transmetre com treballem, com som, i això pot fer que alguns nens i nenes s’animin a provar-ho durant l’any vinent”.

La iniciativa, segons Escoda, vol ser també una porta d’entrada a un esport amb una identitat molt clara: “Una de les coses que m’he adonat d’aquest club i del waterpolo és que tenim una forma de treballar i uns valors que atrauen molt els joves. Aquí no són només un més. Treballem de prop i això fa que s’hi trobin molt còmodes”.