El VPC regala una gran victòria contra el Montredon en el retrobament amb l’afició a l’Estadi

El VPC ha ofert una gran tarda de rugbi, tot coincidint amb la tornada del públic a la grada del Nacional.

El Montredon s’avançava amb un xut a pals al minut 3, però el quinze de Jean Arnaudin ha capgirat el marcador de seguida. El primer assaig ha tingut com a protagonista el sud-africà incorporat aquesta setmana Sithembiso Befile, un talonador amb la velocitat d’un ala, molt difícil d’aturar quan posa la directa. “He vist que al darrere venien dos jugadors, però al meu cap tenia clar que no m’atraparien”, ha comentat.

Sebas Barrera feia pujar el 7 a 3 amb la transformació. L’obertura argentí ha ampliat les diferències amb dos xuts a pals, que significaven el 13 a 3. Una errada innocent de Befile a la zona de 22 ha propiciat l’única marca dels francesos, que amb la transformació s’han acostat 13 a 10. Barrera, amb un cop de càstig, tancava el primer temps amb el VPC per davant, 16 a 10.

El Montredon ha sortit més intens a la represa i s’ha posat a només 3 punts, però el VPC ha reaccionat. Una ‘touche’ guanyada per Abarca ha permès avançar metres amb el mol, i el debutant romanès Ionut Balaban, venint per darrere, ha portat l’oval fins a la zona de marca.

Barrera anotava dos punts més amb el xut posterior i el VPC s’escapava de nou 23 a 13. Però la festa no s’havia acabat. Befile ha tornat a engegar la moto al minut 32 per fer el tercer assaig.

Encara hi ha hagut temps per fer-ne un més, després d’una pilota robada per Befile, amb una bona continuació de Santuré i una altra gran cursa de Barrera, que el 10 del VPC s’ha encarregat de transformar per fer pujar el 35 a 13 definitiu.

Primera victòria del curs i punt de bonificació afegit, la millor celebració en l’esperat dia del retrobament entre l’equip i l’afició a l’Estadi.

Balaban considera que s’ha creat un bon equip i assenyala que “hi ha potencial per guanyar tots els partits”.