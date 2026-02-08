El VPC Andorra Rugby XV masculí s’imposa al camp del Rugby Club Sitges (20-40)

El VPC Andorra Rugby XV masculí va signar una actuació molt sòlida al camp del Rugby Club Sitges i es va endur una victòria clara per 20 a 40, en un partit que va dominar tant en el marcador com en el joc. Els andorrans van demostrar maduresa competitiva, eficàcia ofensiva i capacitat per a gestionar els tempos del partit, especialment a la segona part.
L’inici va ser intens, amb tots dos equips buscant imposar el seu ritme. El Sitges va intentar plantar cara amb joc directe, però el VPC va respondre amb contundència gràcies als assajos de Gaston Ezequiel González, que van permetre als visitants obrir una escletxa al marcador, arribant al descans amb un 12-20 favorable.
Domini a la segona meitat
A la represa, l’equip va augmentar la pressió i va guanyar metres amb continuïtat. L’assaig d’Ignacio Traversa va ser un cop gairebé definitiu per al conjunt local. Amb el pas dels minuts, el VPC va fer valer el seu físic; Kgoposto Mpho-Entie Matlena i Josep Arasanz Ávila van ampliar diferències, mentre que Erik Fraissinet Barrenechea va tancar el marcador amb el darrer assaig del 20-40 final.
Èxit femení i jornada de la base
Per la seva banda, el conjunt femení del VPC Andorra Rugby XV va aconseguir una treballada victòria davant el Fenix Zaragoza per 27-18. En un duel molt disputat, les jugadores van demostrar una gran empenta en els minuts decisius per a assegurar el triomf a casa.
En l’àmbit de la formació, l’equip U16 no va poder sumar en la seva visita al Gotics RC, caient per un resultat de 32-7 en una jornada d’aprenentatge per als joves del club.
El VPC Andorra Rugby XV continua treballant per a mantenir aquesta dinàmica positiva en totes les seves categories i agraeix el suport constant de la seva afició.