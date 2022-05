El vot per internet serà la novetat a les legislatives franceses

El vot per internet serà la novetat de les eleccions legislatives a França. En aquesta ocasió, els residents francesos tindran l’oportunitat de votar d’una forma més còmoda.

Tot i que els que vulguin fer-ho en una urna podran anar a l’ambaixada de vuit del matí a les sis de la tarda per a les dues voltes, el 5 i 19 de juny, respectivament.

En les eleccions presidencials van votar 1.000 dels 2.500 inscrits. Així ho ha assegurat l’ambaixador, Jean–Claude Tribolet. “No és ètic que jo faci pronòstics sobre la participació, però sobre els 2.500 inscrits a les llistes electorals d’Andorra hem tingut a la primera i segona volta una participació equivalent a 1.000 participants.”

I espera una participació igual o major per a les legislatives gràcies al vot telemàtic. “Espero que per a les legislatives tindrem la mateixa participació. Espero també que la possibilitat de votar per internet i per correu farà potser tenir una participació més gran. Això ho sabrem una vegada que les eleccions hagin tingut lloc.”