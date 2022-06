El Voluntariat per la llengua mobilitza més de 100 parelles i torna a assolir xifres de rècord

Després de dos anys sense poder-se fer a causa de la pandèmia de la COVID-19, aquest dimecres s’ha tornat a celebrar la festa del Voluntariat per la llengua. Malgrat que aquests dos anys passats no s’ha pogut fer la festa final, el programa ha continuat creixent.

De fet, el balanç de la temporada 2021-2022 torna a ser de rècord: 105 parelles si se sumen les de nova creació, les parelles de temporades anteriors que continuen actives, les parelles joves de l’Escola Andorrana de batxillerat i els participants en el programa de voluntariat virtual entre Andorra i Praga.

La festa de final de temporada s’ha celebrat amb un sopar pica-pica amb copa de cava i s’han lliurat els diplomes de participació a les parelles lingüístiques d’aquesta temporada. A més, i de forma especial, també s’han entregat plaques de reconeixement a tres voluntàries que han format part del projecte des que va començar, l’any 2005.

La vetllada s’ha completat amb música en directe a càrrec del grup de rumba catalana Dumingu. Al llarg d’aquesta temporada, el Servei de Política Lingüística ha ofert diverses promocions per a les parelles lingüístiques, com invitacions al cinema en català a les sales dels Cinemes Illa Carlemany, on aquesta temporada s’han projectat onze pel·lícules –entre les quals destaquen Alcarràs, El ventre del mar, Canta! 2 o Escape room– i al Cineclub de les Valls –Sis dies corrents– i a concerts de la Temporada de l’Auditori Nacional, i una visita guiada a l’Espai Columba i l’església de Santa Coloma amb videomapatge i taller de pigments.

Els voluntaris i aprenents també han rebut una bossa de promoció del Servei de Política Lingüística amb material didàctic i un passaport per visitar de manera gratuïta tots els museus nacionals. Algunes parelles van recitar poemes el Dia mundial de la poesia, que es va celebrar a Encamp el 21 de març.

L’objectiu d’aquestes iniciatives és promoure el consum cultural en català i integrar els participants del programa en una xarxa activa que té la llengua oficial com a eix vertebrador i integrador.

La campanya Xerrem?, organitzada i presentada a finals del 2021, en col·laboració amb Andorra Telecom, ha contribuït a renovar la imatge del projecte i desvetllar l’interès de nous participants.