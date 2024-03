El Voluntariat per la llengua jove agrupa un centenar d’alumnes

Els participants al Voluntariat per la llengua jove acompanyats per responsables del centre i les autoritats (SFG)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha entregat els certificats de participació en el Voluntariat per la llengua jove al centenar d’alumnes que conformen les 48 parelles lingüístiques del Col·legi Espanyol María Moliner i que han completat les trobades de conversa en català. Els alumnes han aprofitat l’acte per a exposar l’experiència viscuda durant el voluntariat, un programa que es troba consolidat al centre educatiu públic del sistema espanyol d’ensenyament.

La ministra Mònica Bonell ha agraït durant l’acte la predisposició de l’alumnat per a integrar els nouvinguts a través de la llengua, així com la tasca que du a terme el professorat de l’Àrea de Formació Andorrana del centre, encarregat de coordinar el programa amb el Servei de Política Lingüística del Govern, que és qui expedeix els certificats.

“L’intercanvi d’experiències entre les parelles lingüístiques enriqueix tant els aprenents de català, que entreu en contacte amb la nostra llengua i adquiriu fluïdesa a l’hora de parlar-la, com els voluntaris, que també accediu a nous coneixements sobre les cultures i societats d’origen dels vostres companys nouvinguts”, ha assegurat Mònica Bonell.

El Voluntariat per la llengua jove té com a objectiu la integració dels nouvinguts a través de l’ús i la pràctica de la llengua entre companys de classe. Per aquest motiu, les parelles lingüístiques es troben per a mantenir converses amb una periodicitat setmanal, de manera que els alumnes de nova incorporació puguin fer servir la llengua oficial amb alumnes catalanoparlants i perfeccionin els coneixements de català que adquireixen a classe.

El voluntariat jove s’inclou dintre del Voluntariat per la llengua del Servei de Política Lingüística. Des dels inicis d’aquest programa, l’any 2005, han participat en el Voluntariat més de 2.000 persones de més de 45 països diferents, i cada any es fan unes cent parelles lingüístiques que es troben una hora a la setmana per parlar català.

A l’acte també hi han estat presents l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy; el director del Departament de Sistemes Educatius, Albert Maluquer, i el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, del Govern; així com el director del Col·legi Espanyol María Moliner, Alejandro Javier González, i altres responsables del sistema educatiu andorrà i espanyol.