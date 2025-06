El Voluntariat per la Llengua compleix vint anys amb més interès dels nouvinguts pel català

La ministra, Mònica Bonell, lliurant els diplomes (SFGA)

El Voluntariat per la llengua compleix vint anys amb un rècord de 87 noves parelles lingüístiques. Sumant-hi les parelles que continuen actives de temporades anteriors (43), les de joves del Col·legi María Moliner (12) i les participants en el programa de voluntariat virtual entre Andorra i Praga (13), aquest curs 2024-2025 clou amb 155 parelles.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que “en aquests vint anys, hem consolidat el Voluntariat com a eina d’integració i de foment del català”. En aquest sentit, segons la titular de Cultura, l’increment de les noves parelles enguany reflecteix la voluntat dels nouvinguts d’aprendre la llengua i la dels catalanoparlants d’ensenyar-la.

“Des del Govern volem que el projecte del Voluntariat per la llengua contribueixi durant molts anys més a estendre l’ús del català i a unir persones d’orígens diferents per a enriquir la nostra llengua i la nostra societat”, ha assegurat Mònica Bonell.

A l’acte de final de temporada s’han lliurat els diplomes de participació a les parelles lingüístiques participants i hi ha hagut un sopar pica-pica amenitzat pel concert del cantant Lo Pau de Ponts.

Al llarg d’aquesta temporada, el Servei de Política Lingüística ha ofert diverses promocions a les parelles lingüístiques, com invitacions als museus o visites guiades a exposicions. Els voluntaris i aprenents han pogut visitar l’Espai Columba, on s’exposen les pintures de Sant Esteve i Santa Coloma; l’exposició Sons. Analogies musicals, al Museu Thyssen; i la mostra Vivian Maier, així com la darrera de Joan Xandri, a la sala d’exposicions del Govern.

Aquesta temporada 2024-2025 també s’ha estrenat el nou Quadern de consells i orientacions, que el Servei de Política Lingüística va reeditar a finals de 2024. Conté explicacions, possibles temes de conversa i propostes d’activitats i jocs per a facilitar les trobades de les parelles lingüístiques, informació sobre els centres de català i un apartat per a apunts.

Des dels seus inicis, l’any 2005, han participat en el Voluntariat per la llengua més de 2.500 persones de més de 45 països diferents, i anualment es fan una mitjana d’entre 80 i 100 noves parelles lingüístiques que es troben una hora a la setmana per a parlar en català, xifra que aquest curs s’ha tornat a superar.