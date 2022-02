El vídeo suposarà un 82% del trànsit a Internet aquest 2022

Internet segueix el seu avanç imparable, cada vegada és més popular entre els ciutadans espanyols i s’utilitza per a més tasques. Si fa uns anys el seu ús es limitava a navegar per algunes pàgines web, xatejar i enviar correus, enguany diversos estudis revelen que ara són les xarxes socials i el vídeo els que ocupen la nostra major part del temps a internet.

Segons l’INE el 91,8% de la població espanyola dels 16 als 74 anys ha fet servir internet durant les últimes tres setmanes. Unes xifres que no fan més que augmentar si delimitem als rangs d’edat més joves: entre els joves de 16 a 24 anys la xifra aconsegueix el 99,9% i se situa en el 99% en la de 25 a 34. Traduint els percentatges a hores d’ús, trobem que cada espanyol navega de mitjana 6 h diàries per internet.

“Internet és una eina cada vegada més utilitzada per la població i això resulta una de les evolucions més grans del mercat de l’entorn digital” declaren fonts de Deusto Formación.

Les xarxes socials, el lloc preferit dels espanyols a internet

Les raons que expliquen aquestes xifres són vàries, però principalment els motius són l’increment en l’ús de xarxes socials i de plataformes de vídeo. Aplicacions com Whatsapp, Instagram, Facebook o YouTube són les més usades pels espanyols; de fet, es calcula que entorn d’un 85% de la població entre els 16 i els 70 anys empra les xarxes socials.

Segons l’estudi de xarxes socials 2021 de IAB el 97% dels espanyols que fa servir xarxes socials utilitza WhatsApp almenys una vegada al dia. Una altra plataforma àmpliament usada, i que guanya força any rere any, és Instagram. Aquesta xarxa social la disposen el 83% diàriament, seguida de Facebook (que segueix en declivi amb el 72%) i de YouTube amb el 67% d’ús diari.

El domini del vídeo a internet

L’increment de plataformes com Instagram, YouTube, TikTok o Twitch s’explica majorment per l’aposta que fan pel vídeo. Els experts preveuen que per al 2022 el 82% del trànsit d’internet el generarà contingut en vídeo.

Les dades sens dubte situen al vídeo en el tron d’internet. Segons Forrester, un minut de vídeo té el mateix impacte en un usuari que 1,8 milions de paraules. Una altra dada que reforça aquesta idea és que una persona té un 41% més de possibilitats de fer clic en un vídeo que en un text.

Sens dubte les empreses són conscients d’aquesta nova tendència, i de l’eficàcia del contingut en format de vídeo. És per això que el sector cada vegada més necessita treballadors especialitzats en la realització audiovisual, un treball relativament nou i amb poca oferta quant a treballadors formats.

Per Tecnonews