El vídeo d’UNICEF Andorra per al Dia Mundial de la Infància

Unicef Andorra

El Dia Mundial de la Infància és la jornada d’acció mundial d’UNICEF, celebrada per i per als nens i les nenes el 20 de novembre per a commemorar l’aniversari de l’adopció de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Enguany, el Dia Mundial de la Infància servirà per a augmentar la conscienciació sobre la necessitat cabdal de defensar els drets de la infància i sobre el poder transformador que té la participació dels infants i els joves en la creació d’un món millor per a tothom.

Des d’UNICEF Andorra es fa una crida per a unir-se a l’organització i participar activament a les xarxes socials per tal d’assolir la major campanya mundial d’UNICEF per a celebrar els drets de la infància. En aquest sentit, l’ONG andorrana ha publicat un vídeo convidant tothom a col·laborar amb motiu de l’efemèride. Objectiu: Andorra, de color blau.