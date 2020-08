El vídeo d’un os a la zona del Comapedrosa sorprèn i es fa viral a les xarxes

Un grup d’excursionistes del país va tenir el privilegi de trobar un os en plena natura, unes imatges poc freqüents, a la zona del Comapedrosa, prop del pic de Sanfons.

Sergi Gastó les va enregistrar. Explica que no van tenir por però si que es van sorprendre “en veure un os en aquell moment”, ja que no n’havien “vist mai cap a Andorra en llibertat”.

L’animal va ser vist des de la llunyania, mentre intentava caçar. El grup el va gravar en acció i ho ha compartit a les xarxes on han tingut un gran seguiment.

Gastó afirma que diverses persones ja li han demanat on l’ha vist per intentar anar-hi per si el poden albirar. “No sé si el tornaran a veure o no perquè quan el vaig veure jo anava corrent i suposo que són animals que fan molts quilòmetres”

La d’aquest os a la zona del Comapedrosa és una imatge difícil de veure i que ara molts voldrien enregistrar, encara que s’aconsella que es faci sense molestar l’animal, des de molt lluny i amb molta precaució.