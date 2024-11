El vicepresident de la Diputació de Lleida visita la Fundació Integra Pirineus, a la Seu

Agustí Jiménez visita les instal·lacions d’Integra Pirineus acompanyat de la directora de la fundació, Urgell Escribà (RàdioSeu)

El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha visitat la Seu d’Urgell per a conèixer la Fundació Privada Integra Pirineus i la tasca que duen a terme a favor de la inserció laboral mitjançant un pla de gestió sostenible dels boscos. Jiménez ha estat rebut per la directora d’Integra Pirineus, Urgell Escribà, i ha felicitat l’entitat urgellenca perquè considera que “ofereixen un acompanyament a les persones amb risc d’exclusió social” i pel fet de centrar aquest objectiu en la millora del medi forestal a l’Alt Urgell.

El representant de l’ens provincial els ha encoratjat a “continuar treballant per la inclusió social” perquè creu que gràcies a aquesta feina s’aconsegueix “el màxim desenvolupament personal i la inserció a la societat de les persones amb risc d’exclusió”.

Enguany, Integra Pirineus ha estrenat les seves noves instal·lacions, que li permeten comptar amb una oficina moderna i funcional al carrer de Llorenç Tomàs i Costa, en ple centre urbà de la Seu.

En aquesta jornada, Agustí Jiménez, també ha visitat l’Aeroport Andorra-La Seu i ha manifestat que des de la Diputació donen “tot el suport” a una infraestructura que veu “cabdal per al territori” de cara a “dinamitzar els Pirineus a través del turisme i la promoció econòmica”.

En el marc de la visita a l’Alt Urgell, el vicepresident també ha anat fins a Cabó per a reunir-se amb l’alcalde d’aquest municipi, Xavier Bullich. En aquest cas, Jiménez ha parlat del Pla de Cooperació Municipal, que permet als municipis rebre ajuts per a poder finançar inversions locals. També s’ha interessat per les necessitats de Cabó en matèria de camins, habitatge i xarxa d’aigua.