El vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, proposat com a nou vicepresident nacional de Junts per Catalunya

El vicealcalde de la Seu d’Urgell i diputat al Parlament, Jordi Fàbrega, ha estat proposat per la direcció de Junts per Catalunya per a que esdevingui el nou vicepresident de la formació a nivell nacional. La proposta l’ha fet la presidenta del partit, Laura Borràs, i d’acord amb el secretari general, Jordi Turull.

En cas que Fàbrega sigui escollit, el metge i polític urgellenc rellevaria Francesc de Dalmases, que aquests dies ha presentat la seva renúncia a aquest càrrec. En aquest sentit, el portaveu de Junts, Josep Rius, indica que la proposta haurà de ser ratificada pels associats de la formació al llarg d’aquests dies vinents.

Després de conèixer la proposta, Jordi Fàbrega ha agraït la confiança de la direcció del partit, tot i que ha subratllat que la seva prioritat, ara mateix, és “la tasca institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, actualment com a vicealcalde, però amb l’objectiu de revalidar l’alcaldia a les properes eleccions municipals”.

Fàbrega ha assegurat que si la militància li dona la confiança, la seva voluntat serà “subratllar el caràcter municipalista de la formació, així com donar més pes a realitats territorials com el Pirineu”. En aquest sentit, el també diputat ha matisat que “sigui on sigui, sempre treballo pensant en la Seu i en com puc ajudar la ciutat a funcionar millor en el seu dia a dia i, sobretot, a dotar-la de projectes que la converteixin en un referent de prosperitat, oportunitats i qualitat de vida”.