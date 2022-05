Títol: El viatge de les paraules

Escriptor/a: MARCOLONGO, Andrea

Il·lustrador/a: Andrea Ucini

Traducció: Diana Novell

Editorial: Zahorí Books

Pàgines: 60

Edat: d´interès general

En pocs anys, Andrea Marcolongo (Milà, 1987) s’ha convertit en una autora supervendes al seu país, amb llibres que giren al voltant del món i la cultura clàssics, un fenomen comparable al d’Irene Vallejo amb El infinito en un junco a casa nostra. Ho ha aconseguit amb llibres com La lengua de los dioses (Taurus, 17) o bé Etimología para sobrevivir al caos (Taurus, 21).

A partir d’un encàrrec de Zahorí Books, elabora El viatge de les paraules i posa el seu coneixement a disposició d’un ventall molt ampli de públic, fent-lo ideal per compartir en grup, o bé en família. Tria vint-i-cinc paraules i descriu de manera concisa, propera i, a vegades, poètica, l’origen etimològic i l’itinerari d’aquests mots fins als nostres dies. És fascinant i curiós descobrir el camí de paraules com escola, infància, poesia, llegir, xocolata, mar, o bé papallona, un regal que agafa encara més volada, i bellesa, amb les il·lustracions del també italià Andrea Ucini, un artista resident a Dinamarca que es defineix com a il·lustrador conceptual. Amb ben pocs elements, comunica amb sensibilitat però també amb una força enorme que impacta en el lector, tot incitant a l’observació i, especialment, a la reflexió.

La descripció de cada paraula va una mica més enllà de l’extensió d’una definició d’enciclopèdia, però hi ha una clara i alhora potent voluntat literària. De bracet amb la il·lustració, El viatge de les paraules és una original obra de capçalera al voltant d’un tema poc o gens tractat en el llibre documental. Com a mostra, un botó: «La lectura és sobretot una elecció –triem qui volem ser i en quina narració del món volem viure. Llegir implica sempre prendre una posició activa, la de qui té el poder de decidir de quina banda estar –i si no s’hi està d’acord, canviar de lloc, canviant la història.»

Pep Molist / Clijcat / Faristol