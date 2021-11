El vestíbul del Centre cultural acull les obres d’art de l’edició 2014 de l’Art Camp

El vestíbul del Centre cultural és des d’aquest 3 de novembre l’escenari que acull les obres d’art de l’edició 2014 de l’Art Camp. Es tracta de 25 quadres de diversos artistes i estils i es podrà contemplar durant tot el mes de novembre.

Després d’haver ajornat l’esdeveniment durant el 2020 a conseqüència de la pandèmia, la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco va tornar a organitzar l’Art Camp que enguany ha arribat a la setena edició. La filosofia del projecte té com a objectiu reunir cada dos anys artistes d’arreu del món a Ordino perquè puguin treballar, conviure, i intercanviar visions i pensaments a través d’un llenguatge universal com és la pintura. Fet que va tenir lloc entre els dies 14 i 23 de juliol d’enguany.

Igualment, com que un dels vectors és el diàleg, normalment s’intenta convidar artistes de països en conflicte. Així, enguany han pres part pintors d’Azerbaidjan, Armènia, Palestina o Israel, amb la finalitat de fer veure que l’artista ha d’anar més enllà dels problemes geopolítics i alçar-se com a un vincle per crear aquest diàleg a través de l’art.

Cadascun dels artistes produeix entre dues i tres obres que, posteriorment, s’utilitzen per a la conformació d’una exposició itinerant en indrets com la seu de la Unesco a París, a les Nacions Unides de Nova York i Ginebra, o a Venècia. La que s’exposa al Centre cultural és producte de la trobada que va tenir lloc al 2014 i durant tot aquest 2021 ha recorregut totes les parròquies des de l’abril quan es va exposar per primer cop al Palau de Gel de Canillo fins ara que conclou a Sant Julià de Lòria.