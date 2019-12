Aurelien Panis (Elit Pro), Stephane Ventaja, Raul Ferré (ENEDIS invités) i Sulvain Dabert van ser els vencedors de l’única prova del Trophée Andros 2019/20 que es va poder disputar en el Circuit Andorra.

Així doncs, els a priori favorits no han defraudat i, amb més o menys problemes, han aconseguit pujar a l’esglaó més altdel podi de l’Andros, situat en el paddock del traçat andorrà.

El fort vent protagonista al Port d’Envalira.

La climatologia va ser, sens dubte, una dificultat impossible de superar pels organitzadors. La primera jornada es va haver de suspendre a causa del fort vent que es va registrar durant tota la tarda del divendres (dia 20).

En el seu afany de recuperar la competició, van canviar els horaris del segon dia (dissabte dia 21). Davant les previsions que auguraven condicions adverses per a la tarda d’aquest dissabte, es va acordar amb els participants començar a partir de les 8.00 hores i disputar les mànegues previstes per a aquesta segona jornada de competició

Es va poder completar encara que amb certes dificultats. La boira i el sol es van anar intercalant mentre que en la recta final, va aparèixer de nou el fort vent.

A l’ELITE PRO, el duel familiar va afavorir al més jove. Aurélien Panis.

Després del triomf aconseguit en el meeting inicial (ValThorens), Aurélien Panis (Audi A1 Saintéloc Racing) arribava a Andorra com a líder destacat i, en conseqüència, era l’enemic a batre.

A priori el seu gran rival era l’actual campió de l’Andros, Jeann B. Dubourg (Renault Zoe DA RACING) i el també piloto francès Yann Ehrlacher (Yvan Muller Racing).

En aquest cas les previsions no es van complir. El gran rival de A.Panis va ser, ni més ni menys, que el seu pare Olivier Panis (Sebastian Loeb Racing), un expilot de Fórmula 1 (1994-2005), que continua mostrant-se molt competitiu en el Trophée Andros.

El duel es va saldar per 1 punt de diferència a favor d’Aurélien, després de superar al seu pare en les mànigues qualificatives i finals, però sent superat pel seu progenitor en la Super pole.

Va acompanyar a la família Panis en el podi final d’aquesta prova, el campió Dubourg, que al volant del seu Renault Zoe, va repetir la 3a plaça aconseguida a ValThorens.

Classificació: 1. Aurélien Panis, 64 punts, 2. Olivier Panis, 63 p., 3. Jean B. Duborug, 59 p., 4. Franck Lagorce, 55 p., 5. Nicolas Prost. 53 p.

Stéphane Ventaja repeteix triomf a la categoria ELITE.

El pilot de l’Audi 1 número 12 preparat per Saintéloc, Stéphane Ventaja, va aconseguir reforçar la seva posició de líder en la provisional de la categoria Elite. Va començar amb dubtes en la primera carrera de Valthorens, però a partir d’aquí el seu domini ha estat absolut, guanyant la segona prova disputada en l’escenari alpí i l’única que es va córrer en el Circuit Andorra.

Ventaja va tenir com a rivals directes al seu company en l’equip Saintéloc Racing, Julien Febreau (Audi 1), i a Sylvain Pussier (Peugeot 208). Comentar que Febreau i Pussier van protagonitzar un bonic duel per la segona plaça que es va decantar, en els últims instants, a favor del pilot d’Audi.

Clasificacion: 1. Stéphane Ventaja, 61 punts, 2.-Julien Febreau, 55 p., 3.-Sylvain Poussier, 54 p., 4. Jérémy Shary, 52 p., 5. Gerald Fontanel, 51 p.

ENEDIS Trophée Andros. Raül Ferré guanyador.

La competició reservada als convidats del Trophée Andros va tenir com avencedor al jove piloto de l’Automòbil Club d’Andorra, Raül Ferré.

Ferré va marcar un millor crono de 2’41”288 i va aconseguir la primera posició en la suma de la puntuació de les dues mànegues disputades.

Al final del meeting, el pilot andorrà ens comentava amb aquestes paraules les seves sensacions: He rodat poc però he gaudit molt. He sortit a donar-ho tot des de l’inici, quan em donen l’oportunitat de córrer intento fer-ho tan bé com sigui possible, això si, sense cometre errors i cuidant al màxim la mecànica. Comparant els cronos, crec que estic entre els millors de la categoria, amb només 6 voltes que he pogut fer. He rebut felicitacions pel ràpid que m’havia adaptat al cotxe. M’ho he passat molt bé.

AMV Cup: Sylvan Dabert aquest any va poder amb Vivien Gonnet.

Fa un any Viivien Gonnet donava la sorpresa a Andorra, en derrotar al 7 vegades campió de la categoria Sylvan Dabert. La revenja del campió no s’ha fet esperar i amb el canvi de mecànica, de KTM a Husqvarna, ha aconseguit un triomf clar en el Port d’Envalira.

A pesar de tot Gonnet no li ho ha posat fàcil, ha vençut en la final i ha posat contra les cordes al qual inicialment era el gran favorit. En la Super Final, Dabert ha recuperat els punts perduts respecte al seu rival i s’ha proclamat vencedor.

Els representants andorrans participants en la prova, no han pogut seguir el ritme dels especialistes francesos que disputen habitualment les proves de la AMV Cup. Cristian España i Marc Font van haver de conformar-se amb la 13a i 18a posició respectivament.

Classificació: Syvain Dabert, 55 punts, 2. Vivien Gonnet, 49 p., 3. Maxime Emery, 44., 4.-Germain Vincenot, 44 p., 5. Julien Colomban, 30 p.

Àlex Bercianos la climatologia ha estat molt complicada.

Per al responsable del Circuit Andorra, les jornades viscudes en el Circuit Andorra han estat molt dures, així ho comentava: En aquesta ocasió el gran esforç de l’equip de pista no ha tingut la recompensa merescuda. Han treballat molt, però les condicions climatològiques no han deixat que aquest treball es veiés reflectit, al llarg de la jornada, quan els participants han competit en la pista. Contra les inclemències del temps no podem lluitar i això m’ho han transmès tots el que han estat en el nostre circuit. A part de l’esforç físic esmentat, el Trophée Andros ha comptat amb el suport econòmic d’Andorra Turisme, Comú d’Encamp i Hiper Pas. En la pròxima edició esperem tenir més sort.

Després de les cites de ValThorens i Andorra, el Trophée Andorra es pren un merescut descans per a gaudir amb tranquil·litat les festes nadalenques. Reprendran la competició a Isola 2000 els dies 9 i 10 de gener.

Fotoesport