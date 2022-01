El vent ajorna la primera Copa d’Europa de descens

La Copa d’Europa de velocitat femenina, que es disputa aquesta setmana a Orcières–Merlette, tenia prevista per a aquest dimecres la primera de les seves curses, però finalment el descens ha estat ajornat per la culpa del vent.

D’aquesta manera, la competició es trasllada a aquest dijous i també aquest divendres. Cande Moreno serà a la sortida de les dues curses, amb la motivació que li va donar la doble sessió d’entrenament del dia anterior, quan va ser 9a i 18a, respectivament, esquiant a més amb molt bones sensacions.

Da Cruz competirà a Baqueira, Reiteralm, Isola 2000 i Dolni Morava

D’altra banda, Mario Da Cruz comença aquest dijous una sèrie de viatges per competir que el duran per diferents estacions europees i en distintes competicions de boardercross.

El jove surfista de neu andorrà inicia el seu periple amb un viatge demà cap a Baqueira, on correrà una cursa FIS.

Després de la seva visita a les pistes catalanes, Da Cruz marxarà a Àustria, per disputar els dies 22 i 23 de gener les dues Copes d’Europa d’SBX. A partir d’aquí, la previsió és que viatgi a Isola 2000, on els dies 26 al 28 també estan previstes altres dues Copes d’Europa i FIS júnior.

Més tard, els dies 2 i 3 de febrer, l’andorrà competirà a la Replúbica Txeca, on hi haurà altres dues Copes d’Europa a Dolni Morava, i on continuarà perquè els dies 5 i 6 correrà el Nacional txec, FIS i FIS júnior.