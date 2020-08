El velocista Bruno Hortelano visita les instal·lacions del Centre de Tecnificació d’Ordino

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han rebut aquest dimarts al matí al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO) a l’esportista internacional, Bruno Hortelano. La trobada ha servit per poder mostrar les instal·lacions que acull el CTO, entre les quals destaca una pista d’atletisme coberta.

El velocista espanyol s’ha mostrat sorprès gratament amb les instal·lacions del centre esportiu i ha ressaltat la possibilitat de fer una estada durant l’hivern. Precisament en aquesta línia, Justo ha assenyalat que “és un privilegi poder rebre un esportista del seu nivell, que hagi escollit Andorra per tornar a competir diu molt del nostre país i de les instal·lacions”.

Ruiz ha emfatitzat que una de les estratègies claus del Ministeri és dotar de més serveis el CTO perquè el puguin gaudir més esportistes del país, així com també poder oferir-lo a figures internacionals del nivell d’Hortelano. “Esportistes d’arreu han de tenir les instal·lacions andorranes com un punt de referència per a entrenar i fer estades durant la temporada”, ha ressaltat Ruiz.

El velocista espanyol ha fet la visita al CTO després que aquest passat dilluns participés en el Campionat d’Andorra en la categoria dels 150 metres. L’esportista ha escollit el Principat per reaparèixer després de més d’un any sense competir i ho va fer superant la marca espanyola en aquesta categoria.