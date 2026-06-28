El valor dels padrins en el creixement i l’educació dels infants

Més enllà del suport quotidià que ofereixen, el paper dels padrins en el creixement i l’educació dels infants és sovint insubstituïble. Els avis no només ajuden a cuidar els nets. També transmeten valors, experiències i una manera d’entendre la vida que difícilment es pot aprendre en altres espais. Per a molts nens i nenes, els avis són els primers narradors d’històries familiars. A través dels seus records, expliquen com era la vida abans, comparteixen anècdotes i mantenen viu el llegat familiar. Aquest vincle amb el passat ajuda els infants a entendre d’on venen i a construir la seva pròpia identitat.
A més, la relació entre avis i nets acostuma a desenvolupar-se en un entorn diferent del que estableixen els pares. Els avis solen disposar de més temps i menys pressa. Escolten amb calma, responen preguntes sense mirar el rellotge i ofereixen una atenció plena que, enmig del ritme accelerat del dia a dia, esdevé un autèntic regal.
Aquest temps compartit afavoreix la confiança i la seguretat emocional dels infants. Saber que hi ha una persona que els escolta, els comprèn i els estima incondicionalment reforça la seva autoestima i els ajuda a afrontar millor les dificultats.
Els padrins també són una font inesgotable d’aprenentatges pràctics. Ensenyen receptes tradicionals, expliquen com cultivar un hort, cosir un botó, jugar a jocs de taula o reparar petits objectes de casa. Són coneixements senzills, però plens de valor, que contribueixen a desenvolupar habilitats, autonomia i curiositat.
Al mateix temps, la convivència entre generacions fomenta valors com el respecte, l’empatia i la paciència. Els infants aprenen que cada etapa de la vida té les seves particularitats i descobreixen la importància de cuidar i escoltar les persones grans.
Cal destacar, però, que el paper dels padrins no és substituir els pares, sinó complementar la seva tasca educativa. Cada família troba el seu propi equilibri, però és important que existeixi una comunicació fluida i un respecte mutu perquè els infants rebin missatges coherents i se sentin segurs. En molts casos, els padrins s’han convertit en un suport essencial per a conciliar la vida laboral i familiar. Tot i això, no hem d’oblidar que aquesta ajuda ha de ser voluntària i compatible amb les seves necessitats, els seus projectes personals i el seu benestar.