El valor de l’error en el procés d’aprenentatge

Des de ben petits, sovint ens ensenyen que equivocar-nos és una cosa negativa. A l’escola, els errors es marquen amb tinta vermella; als exàmens, resten punts; i en molts àmbits de la vida, s’associen amb el fracàs. La realitat, però, és que ningú aprèn sense equivocar-se. De fet, darrere de les habilitats que dominem (com anar en bicicleta, conduir, parlar un idioma o tocar un instrument), hi ha centenars d’intents fallits.
Quan una criatura fa els primers passos, cau una vegada i una altra. Ningú interpreta aquestes caigudes com un fracàs. Al contrari: formen part del camí natural cap a l’aprenentatge. Llavors, per què quan som adults ens costa tant acceptar els nostres errors?
Potser perquè hem après a relacionar-los amb la vergonya, la inseguretat o la por al judici dels altres. Aquesta por ens paralitza i ens impedeix provar coses noves. Preferim quedar-nos en allò que ja coneixem abans que arriscar-nos a equivocar-nos.
Tanmateix, els errors tenen un valor enorme. Ens obliguen a aturar-nos, a revisar què ha fallat i a buscar alternatives. Ens proporcionen informació que no obtindríem si tot sortís bé a la primera. Un error ben analitzat es converteix en una oportunitat de millora.
Això no vol dir que equivocar-se sigui agradable. Ningú gaudeix cometent errors, especialment quan impliquen temps, esforç o expectatives. Però la diferència entre una experiència frustrant i una experiència d’aprenentatge rau en l’actitud amb què l’afrontem.
Cada vegada més experts en educació defensen la necessitat de crear entorns on l’error no es penalitzi automàticament, sinó que es valori com una part essencial del procés d’aprenentatge. Quan les persones se senten segures per equivocar-se, participen més, experimenten i desenvolupen més autonomia.
Aquesta idea no només és aplicable a l’escola. També és útil a la feina, en l’esport, en les relacions personals i en qualsevol repte que ens proposem.
Perquè aprendre no consisteix a no fallar mai, sinó a ser capaços d’avançar malgrat les equivocacions.