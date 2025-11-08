El Va de Networking Final 2025 arriba a l’Alt Urgell per a connectar talent, projectes i empreses

Cartell del "Va de Networking Final 2025" (CCAU)
El dimarts, 18 de novembre, el Punt d’Atenció Globalleida Alt Urgell acollirà el “Va de Networking Final 2025”, una trobada imprescindible per a emprenedors i empreses de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. L’activitat, que tindrà lloc d’11 a 13 hores a l’edifici del CETAP (plaça de les Monges de la Seu d’Urgell), està oberta a totes les persones emprenedores i empreses, tant les que han participat anteriorment en les sessions de networking com les que s’hi vulguin sumar per primera vegada.

Amb la dinamització de Rosaura Alastruey, pionera i referent internacional en la introducció del networking professional, la sessió vol establir sinergies reals entre nous projectes, empreses consolidades i el conjunt del teixit empresarial del territori. L’objectiu és reforçar la col·laboració, compartir experiències i generar noves oportunitats de creixement.

Les places són limitades i cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç següent: https://promocioeconomica.cat/event/va-de-networking/.

