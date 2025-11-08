El Va de Networking Final 2025 arriba a l’Alt Urgell per a connectar talent, projectes i empreses

El dimarts, 18 de novembre, el Punt d’Atenció Globalleida Alt Urgell acollirà el “Va de Networking Final 2025”, una trobada imprescindible per a emprenedors i empreses de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. L’activitat, que tindrà lloc d’11 a 13 hores a l’edifici del CETAP (plaça de les Monges de la Seu d’Urgell), està oberta a totes les persones emprenedores i empreses, tant les que han participat anteriorment en les sessions de networking com les que s’hi vulguin sumar per primera vegada.
Amb la dinamització de Rosaura Alastruey, pionera i referent internacional en la introducció del networking professional, la sessió vol establir sinergies reals entre nous projectes, empreses consolidades i el conjunt del teixit empresarial del territori. L’objectiu és reforçar la col·laboració, compartir experiències i generar noves oportunitats de creixement.
Les places són limitades i cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç següent: https://promocioeconomica.cat/event/va-de-networking/.