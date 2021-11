El túnel de Tresponts, a punt per obrir al trànsit

El vicepresident de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dimecres la posada en servei del túnel de Tresponts en els pròxims dies, juntament amb el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, el ministre de Territori i Habitatge del Govern d’Andorra, Víctor Filloy, i alcaldes i alcaldesses de l’Alt Urgell. Aquesta infraestructura és la més important executada en els últims anys en aquest àmbit territorial, i l’element emblemàtic de les obres de millora de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost que, amb una inversió de més de 35 MEUR, ha portat a terme el Departament. El vicepresident Puigneró ha remarcat la importància per al territori d’aquesta obra: “no només posarem en servei un túnel, millorem la seguretat del veīnat i obrim noves oportunitats pel habitants de l’Alt Urgell. Són 35 milions molt ben invertits”, ha assenyalat el vicepresident.

L’obra ha consistit en el condicionament de la C-14 en un tram de tres quilòmetres, on la carretera discorre per un terreny accidentat a través del congost de Tresponts i el túnel de Tresponts permet evitar un tram especialment sinuós. A més d’una rellevant obra d’enginyeria que dona més seguretat i comoditat en la conducció, el túnel de Tresponts exemplifica com les infraestructures viàries afavoreixen la connectivitat i, en conseqüència, contribueixen a millorar les condicions de vida i l’activitat econòmica d’un territori.

Així, el vicepresident ha posat de relleu que “aquest ha de ser un país connectat, per terra, mar, aire i ciberespai. I la C-14 és un exemple perquè connecta, vertebra, des del Camp de Tarragona fins al Pirineu. La connectivitat és clau per fer competitiu aquest país”. L’obra respon al compromís del Govern amb la millora de les comunicacions en aquest àmbit per a garantir l’equitat territorial i afavorir-hi el capital social. Un compromís que s’està traduint en els últims anys en actuacions per valor de prop de 250 MEUR dutes a terme en altres eixos com la C-28, o en fase de desenvolupament com la millora integral de l’eix de Comiols, o les obres per a formar malles de connexió intercomarcal com les que s’estan executant per fases a la C-462.

Les principals millores que s’han executat són: