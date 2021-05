El túnel de Tres Ponts, a punt aquest estiu

El túnel de Tres Ponts, a la C-14, ja entrarà en funcionament a curt termini. La previsió actual del Departament de Territori de Generalitat de Catalunya és que a mitjan estiu (al juliol) ja s’hi pugui circular; o com a molt tard, al final de l’estiu. Així ho ha explicat aquest divendres la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, en el marc del Consell d’Alcaldes.

Lladós ha explicat que les informacions més recents són les que els ha facilitat la conselleria de Territori, des d’on els han confirmat que es mantenen les previsions dels darrers mesos i que el túnel s’inaugurarà, a molt estirar, el mes de setembre. La dirigent comarcal ha detallat que actualment ja s’està polint “petites coses, però que és important que es facin bé” abans no entri en servei la galeria.

Les obres del túnel de Tresponts, que té una longitud d’1,3 km, van començar al final del 2017 i la previsió inicial marcava el final de 2020 -al cap de tres anys- com a data de finalització. Tanmateix, quan la galeria ja estava excavada, la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va aturar completament els treballs la primavera passada i va obligar a replantejar el tram final del projecte constructiu. El fins ara conseller català de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ja va avançar al començament d’aquest mes, en una visita a la Seu d’Urgell, que l’actuació ja entra a la recta final.

Evitar el pas pel congost

El túnel de Tres Ponts ha estat la inversió més gran dels darrers anys pel que fa a infraestructures impulsades pel Govern català, amb un pressupost de 35,4 milions d’euros. El Departament de Territori va decidir tirar-lo endavant en resposta a la petició de diversos municipis de l’Alt Urgell, com ara Organyà, Coll de Nargó, Ribera d’Urgellet i la Seu d’Urgell, per donar una solució definitiva als constants despreniments de roques que hi ha al congost de Tres Ponts. Algunes d’aquestes esllavissades havien causat accidents greus en impactar amb vehicles que circulaven per la zona, on hi sol haver un alt volum de trànsit, principalment amb origen o destí a l’Urgellet, la Cerdanya o Andorra.

Paral·lelament a l’aprovació del projecte, l’executiu també va dur a terme la instal·lació de malles de grans dimensions per protegir la carretera de la caiguda de roques, en aquells punts del congost on aquest fet és més habitual.