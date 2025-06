Coberta del llibre infantil “El Troti busca el sol”

Títol: El Troti busca el sol

Escriptora: Begoña Oro

Il·lustrador: Alejandro Villén

Traducció: Begonya Gómez

Editorial: Cruïlla (col·lecció El Troti)

Pàgines: 43

Edat: A partir de 7 anys

Molts menuts segur que coneixen el Troti: un simpàtic unicorn siberià que campava fa milions d’anys i que havia conviscut amb els humans. La saragossana Begoña Oro, premi Cervantes de LIJ al 2024, n’ha escrit cinc fantàstiques aventures, i ara, amb l’ajut de l’il·lustrador Alejandro Villén, en publiquen el primer còmic.

Aquesta primera entrega consta de tres aventures curtes connectades entre elles al voltant de la mania que té en Troti d’empaitar el sol, tossut com ell sol, sense aconseguir entendre on s’amaga durant el vespre. Pel camí trobarà algun company, per a dir-ho d’alguna manera, un arc de Sant Martí i una lluna.

Les històries són simpàtiques i sintètiques, amb una narrativa universal apta per als més petits, preparant-los per a afrontar la lectura dels seus primers còmics. Els dibuixos van a càrrec d’Alejandro Villén que també és responsable de les il·lustracions dels llibres i, per tant, coneixedor de primera mà del personatge. L’autor interpreta magníficament la translació al nou format en què s’explica la història, amb un dibuix caricaturesc i còmic amb la intenció d’arrencar rialles a dojo amb seqüències trepidants.

Al final trobareu material didàctic, algun repte i com a colofó una molt apetitosa recepta de Trotis a l’allet, sempre que es deixin caçar, és clar.





Jaume Vilarrubí / Clijcat / Faristol