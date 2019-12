Les dues esmenes a la totalitat al pressupost presentades per Terceravia i el PS han estat rebutjades pels tres partits que donen suport al Govern. Retreuen electoralisme als socialdemòcrates i a Terceravia, que els comptes actuals són una manera millor d’arribar al dèficit zero.

Via lliure per al pressupost del 2020. Les esmenes al pressupost de Terceravia i socialdemòcrates han estat rebutjades, com era d’esperar, per Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos.

Pere López ha retret a Liberals i Ciutadans Compromesos com havien canviat de crítics ferotges de Demòcrates a aliats i ha dit que, potser, era a canvi de coses poc rellevants. Afirmació que Carles Naudi ha refutat rotundament.

El PS també ha lamentat la poca sensibilitat social i sobre l’habitatge. “Una mica d’ironia: no sé si la vorera de la Massana a Arinsal és un tema d’alta política nacional que permet justificar la diferència en un tema tan important com una esmena a la totalitat”, li deia el president del grup socialdemòcrata, Pere López al president del grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny-Plandolit. “No és alta política, però és necessari per les persones de la Massana, però també d’Andorra, també dels turistes, dels treballadors”, es defensava aquest.

Liberals i Demòcrates afirmen que és un pressupost força social i que es pot arribar a uns comptes molt equilibrats. El ministre de Finances, Eric Jover, assegurava que preferia “ser prudent en un inici i en base a les execucions anar assolint el dèficit zero que busco”.

“El pressupost és més ric, més global, que respon a més inquietuds, a més sensibilitats, a més interessos, tots ells mandatats per la nostra ciutadania”, argumentava per la seva banda el president del grup liberal, Ferran Costa.

El president dels demòcrates, Carles Enseñat, atacava López: “vostè és l’oposició de l’oposició de l’oposició perquè és incapaç de defensar la seva esmena a la totalitat, s’ha de posar a veure si aquella proposta de la majoria li agrada o no li agrada”.

Terceravia+UL+I, per la seva banda, ha reiterat que els pactes d’Estat en diferents temes no hagin estat inclosos al pressupost. “No ho he sabut veure, ni les fitxes d’inversió, ni els llibres 3, 4, van acompanyats a través de l’article 18 de la llei de Finances, de quines són les despeses de funcionament que generaran quan aquests projectes estiguin funcionant o quins plantejaments es volen fer”, denunciava el president, Josep Pintat.

Una coincidència de tots els grups és que l’habitatge seguirà sent un dels temes clau el 2020.