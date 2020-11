El Trio Claret, a l’Ordino Clàssic el proper 22 de novembre

Grans clàssics com Bethoveen, Strauss o Schubert compartiran escenari amb ritmes emblemàtics del segle XX com els de Frank Sinatra en la tercera cita d’Ordino Clàssic. El tercer concert de l’edició d’enguany anirà a càrrec del Trio Claret i se celebrarà en un indret molt especial: l’església parroquial d’Ordino. La cita tindrà lloc diumenge, 22 de novembre, a les 12.30 hores. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web d’Ordino Clàssic: www.ordinoclassic.ad/entrades i a l’Oficina de Turisme d’Ordino per

un preu de 10 euros.

Després d’uns quants anys compartint escenaris amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), Gerard Claret i els seus fills, Sergi i Jordi, van decidir engegar amb molta il·lusió aquest nou projecte de música de cambra. Ara, arriben a Ordino Clàssic per protagonitzar una cita molt especial, amb un programa que combinarà clàssics amb èxits més contemporanis.

En una primera part, el programa homenatja els grans clàssics, com Ludwig van Beethoven (en commemoració del 250è aniversari del seu naixement), Luigi Boccherini, Franz Schubert o Richard Strauss, amb peces escrites per a trio de corda. En la segona part del programa, el trio canviarà de registre i interpretarà peces del segle XX de marcada popularitat d’artistes com Frank Sinatra, Sting, Benjamin Earl King o Karl Jenkins.

L’església parroquial d’Ordino donarà un toc íntim al concert, que només comptarà amb la presència dels tres músics: Gerard Claret, al violí, Sergi Claret, a la viola i Jordi Claret, al violoncel. D’aquesta forma, Ordino Clàssic arriba a la culminació de la seva tercera edició, que un any més busca acostar a tothom la música clàssica i popular a través de propostes atractives i actuals. Enguany a més, vol ser una reivindicació de la necessitat de gaudir de la música i la resta de cultura d’una forma segura i responsable.