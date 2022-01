El Tribunal de Corts instrueix la querella contra la consellera general Carine Montaner

La justícia ha decidit instruir la querella contra la consellera general Carine Montaner per revelació de secrets que havia presentat Ferran Costa, president del grup parlamentari liberal.

El partit polític ha valorat positivament que els òrgans judicials hagin vist “indicis suficients en els elements aportats en la querella per acceptar-la a tràmit, el que com a mínim comportarà una investigació dels fets denunciats“.

La consellera general no adscrita ha assegurat per la seva part que això no suposa que s’hagi admès el recurs legal sinó que, ara, un magistrat ha de decidir si prospera. Montaner està acusada d’haver revelat els sous públics de Costa, de difamació i injúries.