El TrialGP d’Andorra tindrà una llista d’inscrits amb els millors pilots a nivell mundial

Sant Julià de Lòria ja està preparada per a acollir als participants del TrialGP Andorra, segona cita del calendari de Campionat del Món del Trial 2022. L’arribada de la logística dels equips que disputaran la prova és imminent i els organitzadors i la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) tenen tot previst perquè els protagonistes de l’esdeveniment s’instal·lin en ple centre de la localitat.

Una temporada més, les zones de muntanya pròximes a Sant Julià de Lòria seran l’escenari on Toni Bou i companyia, es jugaran uns punts molt valuosos de cara a estar, a final de temporada, a l’esglaó més alt del podi definitiu de la present edició del Mundial. Si bé és cert que la preparació de l’esdeveniment fa mesos que es va iniciar, no serà fins a aquesta setmana, entre els dies 16 i 19 de juny, quan l’activitat frenètica dels membres de la FMA i nombrosos voluntaris, quedarà a la vista de tots els aficionats i públic en general.

L’inici de l’arribada de la comitiva de camions i vehicles dels equips està prevista per a aquest dijous (dia 16) a partir de les 18.00 hores i podran muntar les seves estructures als llocs previstos pels organitzadors, fins al divendres a les 11.00 hores.

El divendres (dia 17), jornada molt densa per a tots i, el cap de setmana, les dues proves del Mundial

Una vegada situats en els diferents paddocks, els equips començaran una densa jornada en la qual, entre les 11.00 i les 12.30 hauran de superar les habituals verificacions administratives i tècniques. A partir d’aquest instant els pilots comencen a ser els grans protagonistes. Entre les 12.00 i les 15.30 hores podran exercitar-se en la zona prevista per als entrenaments oficials del TrialGP d’Andorra. Aquestes zones estaran situades en punts de fàcil accés des de la carretera de Nagol.

Amb la visita a les zones per part del jurat, pilots i organitzadors (entre les 14.00 i 18.00 hores), es tancarà la primera jornada del TrialGP d’Andorra. El dissabte (dia 18) i el diumenge (dia 19), a partir de les 9.00 hores, es donarà la sortida al primer pilot per a completar un recorregut en el qual l’aigua és la principal protagonista.

Recorregut amb 12 zones d’habilitat, de les quals 8 són d’aigua, a superar dues vegades cada dia

Després d’un parell de mesos de treball a la muntanya, Josep M. Arnabat i el seu equip, tenien la inter-zona de 7,5 km, neta i transitable amb moto i a peu, tant per a aficionats i seguidors del trial com per als pilots que disputin la prova. El perímetre de les zones també estava marcat i només faltava col·locar les fletxes que marquen el traçat per a cada categoria, una tasca que, de manera habitual, es reserva per a l’última setmana, conjuntament amb el membres de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM).

Malgrat que la prova s’inicia en zones de pedra trencada i terra, les quatre primeres estaran situades prop de l’ermita de Sant Cerní de Nagol. En la continuació, l’aigua i pedres grans i molt lliscants seran els obstacles a batre.

Una vegada més en el riu d’Auvinyà, a l’alçada de la zona dels Faucellers, els pilots s’enfrontaran a un nucli de sis zones de dificultat mitjana-alta. L’interzona els portarà fins a les dues zones finals, també d’aigua, que es troben prop de la carretera CG1. En concret, l’accés per a poder arribar caminant a aquesta part final del traçat es pot fer des de la rotonda del Centre Comercial Sant Eloi.

Cal comentar que la zona de més altitud està situada a 1.190 metres i que el desnivell positiu que hauran de superar és important, de 300 metres.

Els millors pilots de l’elit mundialista, estan inscrits al TrialGP d’Andorra

Seran quatre les categories (TrialGP, Trial2, Trial3 i TrialGP Women) que competiran en la prova andorrana, mentre que entre els pilots destaca la presència de tots els que van fer Top 5 en es dues proves de l’any passat, amb Toni Bou (Honda) i Adam Raga (TRS) al capdavant.

En l’apartat femení, cal esmentar la presència de l’espanyola Berta Abellan i de la britànica Emma Bristow, ambdues van estar en el podi final del 2021, acompanyant a la guanyadora, Laia Sanz, que enguany no competirà en trial.

La representació de l’entitat organitzadora (FMA) serà a càrrec de Jordi Lestang, actual líder de la provisional de Campionat d’Andorra de l’especialitat, i de Gaudi Vall, tots dos competiran en la categoria Trial2.

La 24a edició del TrialGP d’Andorra (la primera edició es va celebrar el 1992), es troba en la seva recta final. La Federació Motociclista d’Andorra, amb la seva presidenta, Natàlia Gallego, al capdavant, ha posat tot de la seva part perquè, “tant els participants com els aficionats, gaudeixin d’unes jornades de trial de gran nivell en el marc incomparable de les zones d’habilitat de Sant Julià de Lòria”.