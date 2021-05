El Tren dels Llacs reprèn el servei un cop aixecat el confinament perimetral comarcal

El Tren dels Llacs tornarà a circular a partir del 8 de maig, un cop el Govern ha aixecat el confinament perimetral comarcal i es permeten els desplaçaments per tot el territori català. Aquest tren turístic va iniciar la temporada el 3 d’abril i, després d’aquest primer trajecte, la va haver de suspendre a causa de les mesures de restricció de la mobilitat a causa de la Covid-19. Ara, un cop aixecades aquestes restriccions, el servei turístic del Trens dels Llacs recupera la seva programació i el pròxim recorregut previst és el 8 de maig, ja que aquest dissabte, dia 1, és festiu. Així, el Tren Històric circularà tots els dissabtes fins al 17 de juliol i des del 21 d’agost fins al 30 d’octubre, excepte festius; mentre que el Tren Panoràmic ho farà els dies 24 i 31 de juliol i 7 i 14 d’agost.

Per garantir la disponibilitat de seient, aquesta temporada s’ha estrenat un nou lloc web que incorpora el servei de venda anticipada de bitllets de manera que les persones usuàries es poden assegurar la disponibilitat del trajecte el dia que desitgen fer la seva visita. A més, el Tren dels Llacs adopta totes les mesures i els protocols necessaris per garantir la seguretat durant el trajecte: dispensadors de gel hidroalcohòlic, senyalització amb les mesures Covid-19 i reforç del servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions. A més, cal dur mascareta en tot moment.

El viatge amb tren es complementa amb l’oferta de diferents visites i activitats coordinades amb el territori que es poden consultar al mateix web del Tren dels Llacs, un servei que s’ofereix en coordinació amb del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

El Tren dels Llacs, que circula des de Lleida fins a La Pobla de Segur, entre muntanyes, ponts, túnels i espectaculars embassaments, trasllada els viatgers al bell mig de la natura sense baixar del vagó. L’experiència s’inicia a partir del mateix viatge, sigui amb el Tren Històric que, gràcies a la seva estètica clàssica d’un autèntic ferrocarril dels anys seixanta, fa retrocedir en el temps als viatgers o bé amb el modern Tren Panoràmic, que permet gaudir dels meravellosos paisatges del recorregut gràcies a un disseny diàfan i obert a l’exterior amb grans finestrals.

El viatge en aquest singular tren turístic transcorre per la vora del riu Segre des de Lleida fins a La Pobla de Segur per una via única travessant les comarques del Segrià, La Noguera i la zona muntanyosa del Montsec fins a arribar al cor del Pallars Jussà. El Tren dels Llacs passa per un total de 40 túnels i 75 ponts durant 89 quilòmetres de trajecte en dues hores d’un viatge espectacular entre la plana de Lleida i el Prepirineu.