El treball asincrònic és un nou model de treball cada cop més arrelat (el 80% de les empreses reconeix haver augmentat el treball a distància), que afavoreix el teletreball i que permet coordinar als treballadors independentment del moment i el lloc en el qual treballin, es a dir, quan no hi ha coincidència en el temps de treball.

Aquesta modalitat de treball permet, per tant, disposar del temps de treball com millor li vagi a cadascú, per la qual cosa es dona una flexibilitat total i ajuda a la conciliació laboral. La importància no radica per tant en el quan ni en l’on, sinó en el com es fan les tasques encomanades.

Segons els experts, aquesta manera de treballar augmentarà en el futur, ja que no tots els treballadors fan les seves tasques en la mateixa franja horària, sobretot en aquelles empreses amb domicili en diferents països.

Els beneficis del treball asincrònic són entre altres:

Afavorir l’autonomia dels treballadors.

Aconseguir major potencial de productivitat.

Equilibrar la vida personal i la laboral.

Fer la feina des de qualsevol lloc del món.

El principal desavantatge que presenta, no obstant això, és la pèrdua de connexió humana, fent que el grup deixi de sentir-se unit. Per això, l’ideal, per tant, és adoptar un sistema de treball híbrid, on es combinin uns dies presencials amb uns altres de teletreball més flexible per a aprofitar els avantatges que ofereixen tots dos mètodes.