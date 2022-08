El trasllat d’Andorra Turisme a l’edifici de l’antiga Ràdio Andorra s’inicia aquest dijous

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha anunciat aquest dimecres que, un cop acabades les obres de rehabilitació de l’emblemàtic edifici de Ràdio Andorra i recepcionada l’obra per part de Territori i Habitatge, el ministeri que ell mateix encapçala en serà l’administrador.

Així doncs, segons el conveni transaccional firmat entre Andorra i Espanya el 2009 que va permetre la cessió de l’edifici, Ràdio Andorra s’ha de destinar a finalitat culturals i d’interès públic. En aquest sentit, Torres ha apuntat que s’està treballant amb el ministeri de Cultura i Esports per a definir com es posarà en valor el mobiliari propi de l’emissora, creant un espai museístic a la primera planta on podran veure’s alguns dels aparells radiofònics més representatius de la infraestructura. El conveni se signarà properament i el museu podria estar en funcionament el 2024.

D’altra banda, ha prosseguit el titular de Turisme i Telecomunicacions, la finalitat d’interès públic es complirà ubicant-hi tant el ministeri de Turisme com Andorra Turisme, que s’iniciarà demà, dia 1 de setembre, amb el trasllat dels despatxos d’Andorra Turisme en una primera fase.

Jornada de portes obertes

Precisament per a acostar aquest històric edifici a la població i donar a conèixer els nous espais i usos que se li donaran, aquest divendres s’hi celebrarà una jornada de portes obertes gratuïta per a tota la població. Serà de les 12 del migdia fins a les 9 del vespre, i els visitants podran veure tant els aparells i emissores en restauració, com les noves dependències destinades a Andorra Turisme