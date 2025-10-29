El transport urbà i escolar d’hivern del Pas de la Casa es posarà en marxa el 24 de novembre

El servei de transport urbà i per a escolars al Pas de la Casa es posarà en marxa el proper 24 de novembre i estarà operatiu fins al 27 de març de 2026. Aquest servei, que es presta de forma anual des del Comú d’Encamp, té l’objectiu de facilitar la mobilitat dins del nucli urbà de la vila durant els mesos d’hivern.
El servei estarà operatiu de dilluns a divendres durant els dies lectius del calendari escolar i mantindrà els dos recorreguts d’anys anteriors: itinerari 1 (Llaç d’animació – cruïlla c/ de les pistes amb c/ Sant Jordi (centre mèdic) – Llaç d’animació) i itinerari 2 (Llaç d’animació – Costa Rodona – Llaç d’animació).
Pel que fa als horaris, hi haurà tres sortides al matí (a les 8:15 h i a les 9 h per a l’itinerari 1, i a les 8:30 h per a l’itinerari 2). A la tarda hi haurà dues sortides per a l’itinerari 2 (a les 17:05 h i 17:20 h).
El servei és gratuït i no cal realitzar reserva prèvia.