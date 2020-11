El transport públic tindrà un abonament mensual únic de 30 € al mes amb viatges il·limitats

El ministre de Finances, Eric Jover, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han presentat aquest dijous les diverses propostes de millora que l’Executiu vol impulsar en les línies de transport nacional regular de viatgers amb la voluntat d’universalitzar el servei i fer passos decidits cap a la transició energètica i la reducció de les emissions de CO2.

Així, i de manera concreta, el Govern planteja la creació d’un nou abonament mensual que permetrà a l’usuari desplaçar-se per tot al país amb viatges il·limitats a un preu de 30 euros. Aquest nou abonament suposa una reducció de més del 30% respecte al preu actual per a la zona 1 i de més del 80% per a la zona 4. Cal tenir en compte que els preus fins ara eren de 70 euros i 164 euros, respectivament. Les millores també inclouen la creació d’un nou abonament semestral a un preu de 180 euros.

A més, es planteja l’eliminació de la zona 4, Pas de la Casa, que passarà ara a ser considerat zona 3. També passen de zona 2 a 1 les poblacions d’Arinsal i la Cortinada, amb la reducció conseqüent de les tarifes que això suposa.

El paquet de millores pensat per al transport públic també té efectes sobre els joves. El Govern planteja la reformulació del Bus Lliure en una nova tarifa per al jovent, que engloba les edats de 12 a 20 anys, estiguin o no escolaritzats, amb viatges il·limitats arreu del país per un preu anual de 180 euros. Aquest canvi permet arribar a més joves amb una reducció de la tarifa de 36 euros.

Finalment, i pel que fa a les millores del transport públic, també es rebaixen les tarifes relacionades amb el bus escolar. El nou preu d’aquest servei serà de 100 euros per a un viatge i de 180 per a dos viatges, mentre que els preus actuals eren de 108 i 216 euros, respectivament.

A totes aquestes millores del transport públic cal afegir-hi l’aposta ferma del Govern per la rehabilitació del parc d’edifici existents amb l’actualització del pla Renova. La propera convocatòria del pla d’ajuts preveu la creació d’un nou programa específic per a la renovació de les instal·lacions relacionades amb la calefacció i també per al foment de les actuacions en habitatges menys eficients amb qualificacions energètiques F i G. Totes aquestes mesures entraran en vigor en el moment què s’aprovi la modificació de la Llei d’impostos especials, prevista per el 2021.

Preu del carboni

Precisament en aquest sentit, el Govern sosté totes aquestes propostes de millora mitjançant la creació d’un preu del carboni com a element addicional a la branca general de l’impost especial sobre els hidrocarburs. Així, l’Executiu ha plantejat una modificació de la Llei d’impostos especials per incloure una nova taxa relacionada amb la venda d’hidrocarburs.

“La imposició indirecta ens permet, amb tipus impositius molt moderats, assolir una gran recaptació que impacta en beneficis directes i concrets per a la ciutadania, com la millora del transport públic”, ha afirmat Jover durant la roda de premsa. Per la seva part, Calvó ha explicat que la mesura “contribuirà a reduir i a mitigar o reparar els efectes de les emissions, i a internalitzar els costos socials i ambientals derivats de l’ús dels combustibles fòssils, per avançar cap a la transició energètica i la sostenibilitat”.

D’aquesta manera, la modificació del text preveu la implementació d’un càrrega impositiva de 30 euros per tona de diòxid de carboni, 15 euros dels quals seran assumits pel Govern mitjançant la corresponent reducció del tipus impositiu vigent i els 15 restants formaran part d’un nou impost al preu del carboni. Amb aquest repartiment es preveu atenuar l’impacte de la implementació de la mesura.

La voluntat de l’Executiu és que aquesta nova taxa entri en funcionament per al sector de la locomoció a partir de l’aprovació de la modificació de la Llei. Per a la calefacció es preveu una moratòria de fins a 6 anys, implementant la taxa de forma progressiva, i que en cap cas entrarà en vigor abans del 2022. L’objectiu del Govern, en ambos casos, és que sigui el mateix sector l’encarregat d’assumir aquesta nova taxa amb la voluntat que no hi hagi cap repercussió per al consumidor final. És per aquesta raó que ja s’han establer converses amb el sector.

La ministra Calvó també ha defensat que la modificació de la Llei permet complir amb els compromisos internacionals contrets amb la signatura de l’Acord de París, que a nivell nacional s’han traslladat amb la Llei de transició energètica i de canvi climàtic (Litecc) i amb la declaració de l’estat d’emergència climàtica votada per unanimitat al Consell General.

Més concretament, recordar que la Litecc estableix que el Govern promou el Fons verd per a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic, que incorpora al projecte de Llei dels pressupostos generals, i que es destina a impulsar les previsions, els plans o les accions destinats a l’objecte de la Llei. El Fons verd s’alimenta dels impostos finalistes que es puguin determinar amb aquest objectiu, com també de les dotacions pressupostàries complementàries que prevegin les lleis de pressupostos generals de l’Estat, així com de les donacions i les aportacions que rebi i altres possibles ingressos.